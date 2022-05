Alejandra Baigorria llega a “En esta cocina… Mando yo”, programa de América Televisión y esta vez para una dupla con Facundo González. Ambos enfrentan a Carla Rueda y Junior Silva. Aquí, una entrevista a Alejandra:

Mañana domingo te veremos cocinar junto a Facundo en “En esta cocina… Mando yo”, ¿qué tal la pasaron?

La verdad, mi fe no estuvo puesta en Facundo, más confié en mí, pero después, a lo largo del programa, me di cuenta que Facundo y yo somos un gran equipo en la cocina. Me divertí mucho.

¿Sabes cocinar, conquistas por el estómago?

Claro, yo conquisto por el estómago, yo consiento a Said por el estómago. No soy una experta cocinando, pero domino mi cocina, los espaguetis me salen muy buenos, por ejemplo. Pero, más que eso, le pongo mucha atención a la forma en la que atiendo.

¿Mandas en la cocina?

Yo soy buena dirigiendo, por eso llevo mis empresas muy bien, tengo voz de mando en la cocina y en la casa.

¿Y qué tal la competencia?

La “Cotito” también tiene voz de mando, pero creo que Junior y ella no se entendieron tan bien en la cocina.

Cambiando de tema, ¿qué planes vienen para tu relación?

No hay anillo aún, si lo tuviera, ya lo hubiese mostrado. Por ahora estamos bien, estamos creciendo como pareja, ambos tenemos muchos proyectos, y ya todo se verá más adelante.