El 20 de diciembre de 2015 “En Familia con Chabelo” llegaba a su fin luego de 48 años y sin duda era un dolor muy grande para Xavier López, quien hoy falleció a los 88 años de edad.

Ese día estaba muy serio en el foro de Televisa, a pesar de las muestras de cariño del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del principal directivo de la televisora Emilio Azcárraga.

“Ha llegado el momento de apagar las luces de este foro 2 de Televisa que me ha dado tantas cosas buenas, gracias familias, gracias mamás, papás , gracias cuates, gracias a todos”, dijo aquel día para luego alejarse.

Los siguientes días fueron de silencio y luego algunos medios siguieron a Chabelo en sus actividades diarias, esto le incomodó mucho, pero además qué se publicarán chismes sin sustento.

Se le vinculó con una joven tras una fotografía publicada en redes sociales y luego los memes eran indolentes con el, sobre todo cada vez que un famoso fallecía.

Chabelo prefería el anonimato y la tranquilidad de su hogar, pero recientemente ya poco se sabía de el.

No voy a ser eterno

En una entrevista con la periodista Eva Moreno de Excelsior, el actor dio a conocer cómo se preparaba para cuando llegara el momento de tener que guardar a su personaje infantil mejor conocido como Chabelo, el eterno niño de 13 años de edad.

“Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio”, reveló dentro de sus oficinas ubicadas en el sur de la Ciudad de México.