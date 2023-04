Conocido como “El primer mestizo de personalidad y ascendencia universal que alumbró América” o como “El príncipe de los escritores del Nuevo Mundo”, el Inca Garcilaso de la Vega marcó un antes y un después en la literatura peruana, hispanoamericana y mundial.

Nació un 12 de abril de 1539, en el Cusco (antigua capital del imperio incaico) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) conmemora los 484 años de su natalicio protegiendo y conservando sus obras y difundiendo su legado, el que hace aún más grande la historia de nuestro país.

Así, por ejemplo, en la Bóveda del Fondo Antiguo de la primera institución cultural del Perú independiente encontramos su trabajo más emblemático “Comentarios Reales de los Incas”, libro impreso en 1609 y que forma parte de la colección del historiador Raúl Porras Barrenechea.

Esta obra trata sobre el origen de los Incas, sus creencias, leyes y gobierno. Es considerado el inicio del pensamiento criollo. Una peculiaridad a destacar en el ejemplar que custodia la BNP es el grabado del escudo diseñado por el Inca Garcilaso de la Vega, donde hay elementos andinos e hispánicos.

Precisamente, en junio de 2022, el Ministerio de Cultura, acogiendo una solicitud de la BNP, declaró Patrimonio Cultural de la Nación 50 documentos bibliográficos referentes al período virreinal peruano, entre ellos esta primera parte de los “Comentarios Reales de los Incas” (1609).

MÁS DE SUS GRANDES OBRAS

Otras obras del Inca Garcilaso de la Vega que conserva y protege la BNP en su Bóveda del Fondo Antiguo son:

*Historia general del Perú, trata, el descubrimiento, de él, y cómo lo ganaron, los Españoles: las guerras civiles, que huvo entre Pizarros, y Almagros, sobre la partija de la tierra. Castigo, y levantamiento de tyranos, y otros sucesos particulares, que en la historia se contienen (1ra. ed., 1617).

*La Florida del Inca: Historia del adelantado, Hernando de Soto, gobernador, y capitan general del Reino de la Florida, y de otros heroicos caballeros, españoles, e indios (2da. ed., 1723).

*Le commentaite royal ou l’histoire des Yncas, roys dv Perv; contenant leur origine (1ra. ed. en francés, 1633).

*Histoire des gverres civiles des espagnols dans les indes; causées par les sousleuemens des picarres, et des almagres; suiuis de plusieus Desolations, à peine croyables; Arriuées au PERV par l’Ambition, & par l’Auarice des Conquerens de ce grand Empire (1650).

*The Royal Commentaries of Peru in two parts, the first part treating of the original of their Incas or kings…, the second part, describing the manner by which that new world was conquered by the Spaniard (1688).

*Los Comentarios Reales (1ra. ed. peruana, en 6 tomos, 1918-20).

REALIZAMOS CONVERSATORIO

Asimismo, la plataforma virtual Memoria Perú de la BNP, que contiene parte del acervo histórico y cultural del país, realizará el martes 25 de abril, el conversatorio “Inca Garcilaso de la Vega”, con la participación del historiador Jorge Huamán y de la literata Raquel Chang-Rodríguez.

Será transmitido vía Facebook Live de la BNP, a partir de las 5:00 p.m. Aquí se explicará sobre las obras del Inca Garcilaso de la Vega y como en dicho escritor convergen el narrador e historiador humanista, generador de utopías, lo que explica la prohibición de la lectura de los “Comentarios Reales de los Incas”, luego de la rebelión de Túpac Amaru II, en el siglo XVIII, y su influencia en el proceso de la Emancipación peruana.

UN POCO DE SU HISTORIA

Fue hijo del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo, bisnieta del Inca Túpac Yupanqui y nieta del Inca Huayna Cápac. Su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa, pero lo cambiaría a Inca Garcilaso de la Vega.

Tras una serie de vicisitudes y a la edad de 20 años, salió del Cusco rumbo a Lima y de ahí se embarcaría hacia España, en un arriesgado viaje que casi le cuesta la vida. Logró convertirse en capitán como su papá. En 1590 dejó las armas, entró a la religión y frecuentó círculos humanísticos.

Su primer libro fue “La Traducción del Indio de los Tres Diálogos de Amor de León Hebreo” (1590) y es considerada la primera obra literaria de valor superlativo hecha por un americano en Europa. Conoció a Luis de Góngora y, probablemente, a Miguel de Cervantes Saavedra, quien pudo haber leído parte de su obra. Murió en Córdoba-España, un 23 de abril de 1616.