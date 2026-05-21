Miles de usuarios en Perú reportaron haber recibido una supuesta alerta de emergencia del Sismate acompañada por el tradicional sonido de notificación masiva que suele activarse durante eventos de riesgo o desastres naturales.

El mensaje, atribuido al grupo Deface Perú, incluía contenido político relacionado con las recientes Elecciones 2026 y desató preocupación en redes sociales.

La alerta comenzó a circular durante la noche y rápidamente se volvió tendencia en plataformas como X, donde numerosos ciudadanos compartieron capturas de pantalla del mensaje recibido en sus teléfonos celulares.

Al respecto, el ministerio informó que entre las 7:00 y 8:00 p. m. se emitieron mensajes falsos desde una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge. Señaló que ya se activaron protocolos de seguridad y se realizan acciones para esclarecer el incidente.

“El día de hoy, entre las 7 y 8 p. m., se produjo un acceso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge, desde la cual se emitieron mensajes falsos de alerta de sismo, tsunami, además de contenido que no guardaba relación con la gestión de emergencias”, indicó el ministerio.

INDECI también informó que la alerta de sismo que llegó a los celulares es falsa y exhorto a la población a mantener la calma.

¿Qué decía la falsa alerta del Sismate?

El contenido difundido por los usuarios mostraba un mensaje con formato similar al utilizado por el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate). El texto indicaba:

“Alerta de emergencia – 20-05-2026, 7:53 a.m. Hola peruanos, les habla DEFACE Perú. Fraude electoral, no se queden ciegos, divide y vencerás”.

🚨 #LOÚLTIMO | Grupo de hackers peruanos vulneró los sistemas del SISMATE y enviaron falsas alertas a diversos celulares en el país. "Hola peruanos les habla Deface Perú", se lee https://t.co/UScJgWtlqH pic.twitter.com/QfRzaVLDBb — Roger García (@Aderly) May 21, 2026

La notificación también habría llegado acompañada del característico sonido de emergencia que utilizan las autoridades para advertir sobre sismos, huaicos, inundaciones u otros desastres naturales. Esta situación generó alarma entre los ciudadanos debido a la aparente autenticidad del mensaje.

Deface Perú asegura haber vulnerado el sistema

El grupo de hackers Deface Perú afirmó públicamente que logró vulnerar el sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y operado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Según las publicaciones difundidas en redes sociales, el supuesto ataque habría permitido enviar mensajes masivos a teléfonos celulares en distintas zonas del país utilizando el canal oficial de alertas de emergencia.

¿Qué es el Sismate y cómo funciona en Perú?

El Sismate es una herramienta tecnológica creada para enviar alertas tempranas a la población ante situaciones de emergencia. El sistema permite que mensajes y sonidos especiales lleguen directamente a los celulares compatibles, incluso sin conexión a internet.

El mecanismo es utilizado principalmente para advertir sobre riesgos naturales y apoyar las labores de prevención y evacuación en situaciones críticas. Por ello, cualquier posible vulneración genera preocupación debido al alcance masivo que tiene este tipo de comunicación oficial.

Especialistas recuerdan que las alertas emitidas por el sistema deben utilizarse exclusivamente para fines de emergencia y protección ciudadana, ya que mensajes falsos podrían provocar confusión o pánico entre la población.

Crece la preocupación por la seguridad de las alertas de emergencia

La difusión de esta presunta falsa alerta abrió un debate sobre la protección de las plataformas estatales frente a posibles ataques cibernéticos. Usuarios en redes sociales exigieron explicaciones y medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes relacionados con el sistema de alertas nacionales.

Mientras tanto, las capturas del mensaje continúan circulando ampliamente y alimentan la incertidumbre sobre el origen real del envío y el nivel de acceso que habrían conseguido los responsables.