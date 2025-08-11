El 17 de agosto, el Parque de las Leyendas de Huachipa se transformará por un día en la icónica Ciudad Gótica, reuniendo a miles de fanáticos del Caballero de la Noche.

Será la primera edición del Batman Fest en Lima Este, un evento sin precedentes que ofrecerá batimóviles, cosplayers, figuras funko pop, música en vivo y un museo único dedicado a uno de los superhéroes más amados del planeta: Batman.

Atención, bati-fans 🦇: las primeras 50 personas disfrazadas ingresarán gratis. Es el momento perfecto para desempolvar tu capa, tu antifaz o cualquier atuendo del universo DC y sumarte a una celebración que promete hacer historia en Lima Este.

El gran atractivo será la colección privada de Felipe Sandoval, considerado el fan número uno de Batman en el Perú. Por primera vez, abrirá sus puertas para mostrar piezas inéditas: desde juguetes de colección y esculturas, hasta réplicas de batimóviles y un museo completo del justiciero de Ciudad Gótica.

Pero la experiencia no termina ahí. El Batman Fest contará con zona artística, conciertos de rock ochentero, shows infantiles y dos concursos imperdibles: “Chibi” para niños caracterizados y cosplay adulto para quienes quieran convertirse en Batman, Gatúbela o El Guasón por un día.

Para los coleccionistas, el market geek ofrecerá cómics, merchandising, figuras y tesoros del mundo DC. Y para que nadie se quede fuera, las entradas tienen precios accesibles: S/18 público general, S/10 niños de 3 a 12 años y S/4 adultos mayores de 60. El parque abre todos los días de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.