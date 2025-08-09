Huawei confirmó la próxima llegada al Perú del HUAWEI Pura 80 Ultra, su nuevo smartphone flagship que redefine los límites de la fotografía, el video y el diseño de lujo.

Este dispositivo integra una doble cámara teleobjetivo intercambiable, un sensor HDR Ultra Lighting de 1 pulgada y un acabado inspirado en la alta moda, con el objetivo de conquistar a los usuarios peruanos más exigentes.

Un salto revolucionario en fotografía móvil

El HUAWEI Pura 80 Ultra introduce el primer teleobjetivo óptico dual conmutable de la industria, con lentes de 3,7x y 9,4x integradas en un diseño compacto y elegante. Gracias a su motor micrométrico y un sistema de sombreado simétrico, el cambio de distancias focales es fluido y preciso, manteniendo siempre una nitidez impecable.

Este sistema ofrece imágenes claras incluso a larga distancia —perfectas para conciertos, paisajes o tomas nocturnas—, respaldadas por un sensor de 1/1,28 pulgadas, que maximiza la entrada de luz y supera los estándares de teleobjetivos actuales. Probado en más de 180,000 ciclos, garantiza durabilidad y rendimiento constante.

Cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada: luz y detalle como nunca

La nueva cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada marca un hito en imagen móvil. Con una capacidad electrónica por píxel 7 veces mayor y un rango dinámico de 16 EV, captura cada matiz de luz y sombra con precisión cinematográfica.

La tecnología TCG-HDR en tiempo real permite registrar simultáneamente diferentes niveles de exposición, logrando fotos y videos más realistas incluso en escenas con iluminación compleja o muy baja. Ya sea en retratos junto a una fogata, paisajes urbanos nocturnos o eventos con luces intensas, la experiencia visual se acerca a lo que percibe el ojo humano.

Retratos con calidad profesional

En el ámbito del retrato, el Pura 80 Ultra ofrece dos distancias focales clave: 3,7x para tomas naturales de medio cuerpo y 9,4x para primeros planos con potente compresión espacial y efecto bokeh. Además, su modo retrato de 10x permite capturar detalles ultracercanos para composiciones creativas.

La IA avanzada optimiza la representación de tonos de piel, suaviza detalles y equilibra fondos incluso en contraluces o sujetos en movimiento.

Diseño de alta moda con el sello Pura

Inspirado en la alta costura, el Pura 80 Ultra se presenta en dos acabados sofisticados: Prestige Gold y Golden Black. Su símbolo Forward con anillo dorado y el patrón Sunburst alrededor de la cámara no solo aportan distinción, sino que también reflejan el juego de luz y sombra característico de Huawei.

Los materiales premium y la textura esmaltada convierten este dispositivo en un accesorio de moda tanto como en una herramienta tecnológica.

Disponibilidad en Perú y promociones

Huawei anunció que el Pura 80 Ultra estará disponible muy pronto en el Perú, en tiendas oficiales y retailers autorizados, acompañado de promociones exclusivas de lanzamiento. Con este modelo, la marca reafirma su liderazgo en innovación, ofreciendo una experiencia que combina potencia fotográfica, diseño de lujo y tecnología inteligente.