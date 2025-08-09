Huawei Pura 80
Huawei Pura 80
Huawei confirmó la próxima llegada al Perú del HUAWEI Pura 80 Ultra, su nuevo smartphone flagship que redefine los límites de la fotografía, el video y el diseño de lujo.

Este dispositivo integra una doble cámara teleobjetivo intercambiable, un sensor HDR Ultra Lighting de 1 pulgada y un acabado inspirado en la alta moda, con el objetivo de conquistar a los usuarios peruanos más exigentes.

Un salto revolucionario en fotografía móvil

El HUAWEI Pura 80 Ultra introduce el primer teleobjetivo óptico dual conmutable de la industria, con lentes de 3,7x y 9,4x integradas en un diseño compacto y elegante. Gracias a su motor micrométrico y un sistema de sombreado simétrico, el cambio de distancias focales es fluido y preciso, manteniendo siempre una nitidez impecable.

Este sistema ofrece imágenes claras incluso a larga distancia —perfectas para conciertos, paisajes o tomas nocturnas—, respaldadas por un sensor de 1/1,28 pulgadas, que maximiza la entrada de luz y supera los estándares de teleobjetivos actuales. Probado en más de 180,000 ciclos, garantiza durabilidad y rendimiento constante.

Cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada: luz y detalle como nunca

La nueva cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada marca un hito en imagen móvil. Con una capacidad electrónica por píxel 7 veces mayor y un rango dinámico de 16 EV, captura cada matiz de luz y sombra con precisión cinematográfica.

La tecnología TCG-HDR en tiempo real permite registrar simultáneamente diferentes niveles de exposición, logrando fotos y videos más realistas incluso en escenas con iluminación compleja o muy baja. Ya sea en retratos junto a una fogata, paisajes urbanos nocturnos o eventos con luces intensas, la experiencia visual se acerca a lo que percibe el ojo humano.

Retratos con calidad profesional

En el ámbito del retrato, el Pura 80 Ultra ofrece dos distancias focales clave: 3,7x para tomas naturales de medio cuerpo y 9,4x para primeros planos con potente compresión espacial y efecto bokeh. Además, su modo retrato de 10x permite capturar detalles ultracercanos para composiciones creativas.

La IA avanzada optimiza la representación de tonos de piel, suaviza detalles y equilibra fondos incluso en contraluces o sujetos en movimiento.

Diseño de alta moda con el sello Pura

Inspirado en la alta costura, el Pura 80 Ultra se presenta en dos acabados sofisticados: Prestige Gold y Golden Black. Su símbolo Forward con anillo dorado y el patrón Sunburst alrededor de la cámara no solo aportan distinción, sino que también reflejan el juego de luz y sombra característico de Huawei.

Los materiales premium y la textura esmaltada convierten este dispositivo en un accesorio de moda tanto como en una herramienta tecnológica.

Disponibilidad en Perú y promociones

Huawei anunció que el Pura 80 Ultra estará disponible muy pronto en el Perú, en tiendas oficiales y retailers autorizados, acompañado de promociones exclusivas de lanzamiento. Con este modelo, la marca reafirma su liderazgo en innovación, ofreciendo una experiencia que combina potencia fotográfica, diseño de lujo y tecnología inteligente.

