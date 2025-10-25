Mariel Jumpa, fundadora de Slow Fashion World y Creatives 4 Impact representará al país como expositora de honor en la Cumbre Internacional del Global Change Award. El cierre de este evento, junto a 200 expertos de la industria, será en el Palacio del Premio Nobel.

Un hito para la moda y el liderazgo peruano se marca en Suecia. Mariel Jumpa, reconocida estratega de comunicaciones y fundadora de Slow Fashion World & Creatives 4 Impact, se convierte en la primera peruana invitada a participar como oradora en el exclusivo evento GCA SUMMIT 2025 de H&M Foundation, un momento cumbre y decisivo para la transformación de la industria textil mundial.

Mariel, quien ha dedicado su trayectoria a amplificar las voces del Sur global con organizaciones internacionales sin fines de lucro como “If not us then who?” y plataformas del sector de la moda sostenible como Common Objective en Inglaterra, para conectar la creatividad con narrativas climáticas y enfoque cultural, llevará el mensaje enfocado en la comunicación regenerativa, la revalorización de la cultura ancestral y la urgencia de narrativas transformadoras que inspiren, desde el corazón de Europa.

«Este reconocimiento no solo celebra un honor personal, sino que refleja el potencial del Perú y de América Latina como hub de storytelling, creatividad, cultura y liderazgo en iniciativas de impacto positivo», afirma Mariel Jumpa.

Si bien equipos peruanos ya han sido galardonados con el premio Global Change Award en el pasado por sus innovaciones (como el proyecto Le Qara en 2019), la invitación a Mariel Jumpa como líder de pensamiento, storyteller y oradora principal, representa una nueva categoría de reconocimiento para el talento nacional. Consolidando así su posición como una de las líderes más influyentes en el movimiento generador de proyectos audiovisuales, que amplifican voces locales junto a experiencias internacionales sobre la moda sostenible y consciente del Perú.

“Lo ideal es combinar una cosmovisión donde la sabiduría ancestral del Sur Global es tan prioritaria como hablar de innovación, Inteligencia Artificial y avances tecnológicos del Norte global. No podemos hablar de soluciones y casos de éxito sin reconocer las voces de comunidades locales, diseñadores emergentes y agentes de cambio que hacen impacto desde sus territorios”, destaca Mariel.



Perú desde el Palacio del Premio Nobel

Parte del cronograma es la premiación de los changemakers, que celebra el prestigioso Global Change Award y que se llevará a cabo el 23 de octubre en el emblemático Ayuntamiento de Estocolmo (Stockholm City Hall), el mismo palacio que acoge el Premio Nobel. La velada incluirá la coronación de los ganadores de este año en innovación y soluciones que buscan descarbonizar la industria de la moda. Una cena de gala y entretenimiento en vivo, todo en presencia de su Alteza Real la Princesa Heredera Victoria de Suecia.

Su participación en este foro de élite, que reúne a los principales innovadores, inversionistas y líderes de la industria, incluirá la presentación del nuevo tráiler del documental “Hilando Historias: Sonqo”, cocreado con Griela Pérez, fundadora de Las polleras de Agustina y el cineasta Aram Vidal de 1111.

«Las soluciones sistémicas que emergen desde el Perú y el Sur global son esenciales para el cambio que el mundo necesita. Cuando contamos historias que sanan, transformamos tanto el planeta como el bienestar colectivo. El llamado es a la coherencia, la esencia y la acción. La sostenibilidad sin comunidad no funciona; la acción individual no es suficiente», comentó Mariel Jumpa.

Mariel Jumpa protagonizó una charla en formato Fireside Chat junto a la Dra. Okito Wedi, de África, titulada “Stories that change the system” (Historias que cambian el sistema), este 22 de Octubre en Sergels Hub, Estocolmo. En un espacio reconocido por hacer eventos de impacto positivo, donde compartió cómo las narrativas generan cambios y transformaciones saludables en el sistema. Enfatizando el valor del storytelling para el cambio y visibilidad mundial. Narrativas que tienen el poder de reescribir el presente de la moda.