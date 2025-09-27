El arte peruano está de luto. Camucha Negrete, destacada actriz y presentadora que marcó generaciones con su talento y carisma, falleció a los 80 años tras atravesar una complicada etapa de salud.

La noticia fue confirmada por el periodista y conductor Fernando Vivas, amigo cercano de la artista.

Carmen Julia Chávez Negrete, nombre real de la recordada intérprete, fue una figura emblemática del teatro, la televisión y la cultura nacional.

Durante más de cinco décadas, conquistó al público con su versatilidad escénica y su presencia magnética en producciones que hoy forman parte de la memoria colectiva del país.

A lo largo de su trayectoria, Camucha participó en recordadas telenovelas, obras teatrales y programas de entretenimiento, consolidándose como un símbolo del talento femenino en el Perú.

Su calidez y cercanía la hicieron querida por varias generaciones de espectadores, colegas y discípulos que hoy la despiden con profundo cariño.

Sus últimas apariciones públicas y su salud

En los últimos años, la actriz enfrentó problemas hepáticos que deterioraron su salud. Su nieta, Paula Mejía, había compartido en redes sociales mensajes de preocupación y esperanza, generando muestras de apoyo de parte de sus seguidores y del gremio artístico.

En una de sus últimas apariciones públicas, Camucha visitó los estudios de Latina como invitada del podcast Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez. En esa entrevista, reflexionó sobre su vida, su carrera y los cambios en la televisión peruana, con la lucidez y sentido del humor que siempre la caracterizaron.

Hoy, colegas, amigos y miles de admiradores llenan las redes sociales con mensajes de despedida, recordando a una artista que, más allá del escenario, dejó una huella de alegría, elegancia y amor por el arte.