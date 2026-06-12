Una interrupción global afectó este viernes a Facebook e Instagram, dos de las principales plataformas de Meta, generando problemas de acceso para miles de usuarios en diferentes países. La incidencia se prolongó por más de una hora antes de que los servicios comenzaran a recuperar la normalidad.

Durante el incidente, los usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión, cargar publicaciones y acceder a distintas funciones de ambas aplicaciones. Los inconvenientes se reflejaron rápidamente en otras redes sociales, donde se multiplicaron los reportes sobre la caída.

Usuarios encontraron errores al intentar acceder

La falla se manifestó principalmente mediante mensajes de error durante el proceso de autenticación. En algunos casos, Facebook mostró alertas indicando que no era posible iniciar sesión debido a un error inesperado, mientras que otros usuarios reportaron problemas para visualizar contenido o interactuar con las plataformas.

La situación generó incertidumbre entre millones de personas que utilizan diariamente estos servicios para comunicarse, informarse, trabajar y administrar negocios digitales.

La caída tuvo alcance internacional

Los reportes surgieron desde distintos continentes, lo que evidenció que se trataba de una interrupción de carácter global y no de un problema aislado en determinadas regiones.

Como suele ocurrir durante este tipo de eventos, usuarios recurrieron a otras plataformas para confirmar la magnitud de la incidencia y compartir capturas de pantalla de los mensajes de error que aparecían en Facebook e Instagram.

La rápida propagación de los reportes convirtió la caída en una de las principales tendencias tecnológicas de la jornada.

Meta logró restablecer ambos servicios

Tras más de una hora de afectación, Facebook e Instagram comenzaron a recuperar progresivamente sus funciones hasta restablecer el acceso normal para la mayoría de los usuarios.

Hasta el momento, Meta no ha informado oficialmente cuál fue la causa específica de la interrupción. Sin embargo, este tipo de incidentes suele estar asociado a problemas de infraestructura, errores en actualizaciones de software, sistemas de autenticación o fallas en centros de datos.

Aunque las interrupciones de corta duración suelen resolverse rápidamente, las plataformas de Meta han enfrentado episodios de mayor magnitud en los últimos años.

Uno de los más recordados ocurrió en octubre de 2021, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp permanecieron fuera de servicio durante aproximadamente seis horas debido a una falla en la configuración de la infraestructura de red de la compañía.

En marzo de 2024 también se registró una interrupción significativa que provocó el cierre inesperado de sesiones en Facebook e Instagram para millones de usuarios alrededor del mundo.

Servicio opera con normalidad

Al cierre de esta nota, Facebook e Instagram funcionan con normalidad y los reportes de fallas han disminuido considerablemente. La compañía continúa monitoreando sus sistemas mientras los usuarios retoman sus actividades habituales en ambas plataformas.

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