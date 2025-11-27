El cierre total de la Costa Verde hasta las 4 p. m. de hoy jueves 27 de noviembre provoca serios problemas de congestión vehicular en diversos puntos de Lima, esta mañana.

Ayer, la Municipalidad de Lima informó que, debido a la competencia de ciclismo contrarreloj de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, se cerrarían todos los accesos al circuito de playas. Ante ello, los choferes usan vías alternas.

Desde las 7:00 a. m., se reporta gran congestión vehicular en zonas cercanas a la Costa Verde y numerosas quejas de conductores que aseguran haber quedado atrapados en un intenso tráfico.

Las avenidas del Ejército, Vía Expresa, Alfredo Benavides, José Pardo, Brasil, Salaverry, entre otras, son las más afectadas. Incluso hay vehículos detenidos sin posibilidad de avanzar. También se reportan problemas de acceso a la zona central de Miraflores, así como a los distritos de Chorrillos y Magdalena del Mar.

Reporte del Waze 9:00 a.m.

Comunicado de municipios sobre cierre de Costa Verde

La Municipalidad de Magdalena del Mar reiteró la importancia de informarse sobre el cierre y recomendó a la ciudadanía programar sus desplazamientos utilizando rutas alternativas.

El uso del circuito Costa Verde por parte de los Juegos Bolivarianos afecta a los distritos clave de la franja costera limeña. Se prevé un mayor flujo vehicular en las vías paralelas al litoral. Quienes necesiten desplazarse entre Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar o San Miguel deben considerar caminos alternativos entre las 8:30 a. m. y las 3:00 p. m., horario establecido para la competencia de ciclismo.

En comunicados anteriores, los organizadores recordaron que las jornadas deportivas generan impactos en la movilidad urbana y requieren coordinación entre autoridades, ciudadanía y servicios de transporte, a fin de minimizar los riesgos y la congestión.