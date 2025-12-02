El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), publicó este martes 2 de diciembre la lista oficial de los 8 000 seleccionados de la Beca Permanencia 2025, una convocatoria que busca asegurar la continuidad de estudios de universitarias y universitarios de alto rendimiento académico en situación de pobreza o pobreza extrema.

El listado se puede revisar en el portal oficial del Pronabec:

👉 www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia

Además, cada postulante recibió una notificación en su casilla electrónica del Sistema de Becas (Sibec), con el detalle de su condición de seleccionado o no seleccionado.

¿Qué deben hacer las y los seleccionados?

Las personas seleccionadas deben aceptar la beca entre el 3 y el 10 de diciembre de 2025. Este procedimiento incluye la lectura y firma digital de documentos obligatorios como la declaración jurada de compromiso y autorizaciones de acceso a información académica y personal.

Una vez finalizada esta etapa, Pronabec publicará una resolución que oficializa la lista de becarias y becarios. Desde ese momento, accederán a los beneficios económicos y acompañamiento integral del programa.

¿Qué beneficios otorga la Beca Permanencia?

Las y los beneficiarios recibirán una subvención económica mensual para cubrir gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio, desde la aceptación de la beca hasta la culminación de su carrera profesional. Además, recibirán acompañamiento socioemocional y soporte permanente que refuerza su bienestar y su empleabilidad.

¿Quiénes accedieron a esta beca?

La Beca Permanencia 2025 está dirigida a estudiantes peruanos matriculados en universidades públicas elegibles, que hayan acreditado un rendimiento académico mínimo de medio superior, y pertenezcan a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh. No se estableció límite de edad para postular.

Para postular, las y los aspirantes debieron presentar documentación como constancia de matrícula vigente, historial académico y certificados firmados por su universidad. Además, el programa otorga puntaje adicional a personas con discapacidad, estudiantes del Vraem, integrantes de comunidades indígenas y otras poblaciones priorizadas.

Impacto del programa

Desde su creación, la Beca Permanencia ha beneficiado a más de 43 000 estudiantes en nueve convocatorias, consolidando su impacto en la educación superior pública y la formación de profesionales al servicio del país.

¿Dónde pedir ayuda o más información?

Las y los interesados pueden hacer consultas a través de los canales oficiales de Pronabec:

Facebook: www.facebook.com/PRONABEC

WhatsApp: 914 121 106

Línea gratuita: 0800 000 18

Central telefónica: (01) 612 8230