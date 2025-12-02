El sismo reportado hoy con epicentro en el Callao nos recuerda que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica donde la preparación no es una opción, sino una necesidad vital. La reacción en los primeros segundos del temblor puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

A continuación, detallamos el protocolo de seguridad actualizado para los tres escenarios más comunes donde podría sorprenderte un sismo.

¿Qué hacer si el sismo ocurre cuando estás en Casa?

El hogar es donde solemos bajar la guardia, pero debe ser el lugar más seguro.

Conserva la calma: El pánico es el principal enemigo. No corras desesperadamente hacia la salida si el movimiento es violento.

Identifica las Zonas Seguras Internas: Ubícate bajo vigas, columnas o al lado de muros estructurales (cerca de las columnas). Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

La regla de los segundos: Si estás en un primer piso y la salida está libre, evacúa a la Zona Segura Externa inmediatamente. Si estás en pisos superiores, espera a que el movimiento cese antes de bajar por las escaleras; nunca uses el ascensor.

Mochila de Emergencia: Debe estar ubicada cerca de la puerta de salida. Recuerda que debe contener agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y un botiquín básico.

Protocolo de seguridad en el Trabajo u Oficina

Las edificaciones modernas en Lima y Callao suelen ser sismo-resistentes, pero el mobiliario puede ser un riesgo.

Aléjate de los ventanales: Los vidrios de edificios corporativos pueden estallar. Aléjate de las fachadas acristaladas.

Sigue a los brigadistas: Identifica a los líderes de evacuación (suelen llevar chalecos distintivos). Sigue sus instrucciones sin cuestionar.

Posición de seguridad: Si el sismo es muy fuerte y no puedes mantenerte en pie, aplica la técnica: Agáchate, Cúbrete y Sujétate (debajo de un escritorio robusto).

Evacuación ordenada: Al bajar por las escaleras de emergencia, hazlo por la derecha y sujetándote del pasamanos. Deja libre el lado izquierdo para el personal de rescate.

Actuación en Centros de Estudios (Colegios y Universidades)

Para los padres de familia y estudiantes, la coordinación es clave.

Círculos de Seguridad: En los patios de los colegios, los alumnos deben agruparse en los círculos de seguridad previamente señalizados, alejados de pabellones altos.

Protección en el aula: Si no se puede salir, los estudiantes deben colocarse debajo de sus carpetas para protegerse de la caída de luminarias o techos falsos.

No acudir de inmediato: Se recomienda a los padres no ir desesperadamente a recoger a sus hijos durante el sismo, ya que esto congestiona las vías y bloquea el paso de ambulancias y bomberos. Las escuelas tienen protocolos de retención segura hasta que pase el peligro.

El error más común: Las comunicaciones

Tras un sismo en Lima o Callao, las líneas telefónicas colapsan. No hagas llamadas de voz. Utiliza la mensajería de texto (SMS) o aplicaciones de mensajería por internet. Si necesitas reportar tu estado, marca el 119 y deja un mensaje de voz en el buzón de emergencia.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0786

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025