Jeff Bezos, fundador de Amazon, es hoy uno de los empresarios más influyentes del planeta. Su fortuna supera los US$ 190 mil millones, ubicándolo consistentemente entre los tres hombres más ricos del mundo según Forbes y Bloomberg Billionaires Index.

Aunque su visita reciente a Lima se centró en actividades privadas y gastronómicas, el paso del magnate por restaurantes como Central, acompañado de su pareja Lauren Sánchez, volvió a poner sobre la mesa un hecho clave:

Amazon y sus empresas ya tienen presencia, inversiones y proyecciones de crecimiento en el mercado peruano, aun sin anuncios oficiales ligados a este viaje.

El imperio Amazon en Perú: las líneas que ya están creciendo

AWS en Perú: infraestructura de nube y IA con inversión sostenida

Amazon Web Services (AWS), el brazo de nube e inteligencia artificial de Amazon, abrió oficina en Lima en 2021. Desde entonces, ha escalado su presencia con tres hitos:

AWS Local Zone en Lima

Perú forma parte del despliegue de infraestructuras regionales de baja latencia llamadas Local Zones, que permiten acercar procesamiento, almacenamiento y servicios de IA al usuario final. Esto reduce tiempos de respuesta para banca, retail, salud, streaming y aplicaciones gubernamentales.

Amazon CloudFront y Direct Connect

AWS ha instalado en Lima:

Amazon CloudFront Edge Location , red de distribución de contenido que acelera carga de aplicaciones y sitios web.

, red de distribución de contenido que acelera carga de aplicaciones y sitios web. AWS Direct Connect, que habilita conexiones dedicadas de alta velocidad entre empresas peruanas y la nube de AWS.

Por qué esto importa para Perú

Con estas infraestructuras, el país se vuelve un hub andino atractivo para:

Startups que demandan IA y computación de alto rendimiento.

Sector público que necesita escalabilidad y seguridad.

Empresas que buscan infraestructura regional sin depender de data centers fuera del continente.

Amazon Bazaar: la apuesta de Amazon por el mercado peruano

En noviembre de 2025, Amazon lanzó en Perú Amazon Bazaar, una aplicación enfocada en productos de bajo costo en moda, hogar y bienestar. Esta plataforma forma parte de la estrategia de “experiencia Amazon Haul”, basada en compras accesibles y gran volumen.

Lo que revela este lanzamiento

Apuesta por un segmento masivo de consumidores peruanos.

Reconocimiento del crecimiento del e-commerce local (que supera los US$ 2,000 millones anuales).

Incremento de fricciones menores con métodos de pago adaptados al mercado peruano.

¿Un paso previo a logística física?

Aún no hay anuncio de almacenes o centros de distribución, pero el patrón observado en otros países indica que, cuando Amazon crece en usuarios y demanda, suele explorar infraestructura local para mejorar tiempos de entrega.

Proyecto Kuiper: internet satelital para zonas remotas del país

El sistema de internet satelital de Amazon, Proyecto Kuiper, anunció una alianza con Vrio/Directv Latin America para siete países, incluido Perú.

Qué implica este despliegue

Conexiones de alta velocidad para zonas rurales o selváticas.

Una alternativa a Starlink, con enfoque en escuelas, postas médicas y gobiernos regionales.

Oportunidades de digitalización para territorios tradicionalmente desconectados.

El Perú, con brechas de conectividad en la Amazonía y la sierra, se convierte en escenario natural para este tipo de soluciones.

Filantropía estratégica: Bezos Earth Fund y la Amazonía peruana

Aunque independiente de Amazon, el Bezos Earth Fund -dotado con US$ 10 mil millones- financia proyectos ambientales en los Andes Tropicales, incluyendo Perú.

Iniciativas relevantes en el país

Apoyo a la creación del Área de Conservación Regional Medio Putumayo–Algodón (Loreto), más de 283 mil hectáreas de bosque.

Financiamiento a programas como Conserva Aves para proteger ecosistemas en riesgo.

Articulación con organizaciones que trabajan con comunidades indígenas y gobiernos subnacionales.

Esta línea filantrópica no solo fortalece conservación: crea vínculos entre el ecosistema Bezos y territorios estratégicos en el país.

¿Por qué Perú es atractivo para empresarios como Jeff Bezos?

Perú ofrece tres oportunidades centrales para corporaciones globales de tecnología, comercio e infraestructura:

Crecimiento del ecosistema digital

Internet móvil accesible y penetración en aumento.

Demanda creciente de servicios en la nube y analítica avanzada.

Gobiernos regionales y sector público buscando digitalizar servicios.

Esto favorece a AWS y potenciales integraciones con IA y nube híbrida.

Mercado de e-commerce en expansión

Consumidores jóvenes: más del 60 % del comercio electrónico viene de menores de 35 años.

Aumento del uso de billeteras digitales y pagos sin fricción.

Mayor volumen de ventas en fechas específicas (Black Friday, Cyber Wow, campañas de temporada).

Para Amazon, es terreno fértil para crecer con aplicaciones como Amazon Bazaar.

Necesidad urgente de conectividad remota

Más de 4 millones de peruanos carecen de internet de calidad.

Amplias zonas rurales y amazónicas sin infraestructura terrestre.

Demanda de conectividad en escuelas, centros de salud y emprendimientos locales.

Aquí encaja el Proyecto Kuiper.

¿La visita de Bezos está ligada a negocios? Lo que sí se puede afirmar

Hasta ahora, la evidencia pública señala que su viaje fue de carácter privado.

Sin embargo, lo que sí está confirmado es que:

Amazon ya tiene operaciones y crecimiento real en Perú.

AWS continúa expandiendo infraestructura y presencia corporativa.

Amazon Bazaar muestra interés directo por el consumidor peruano.

Kuiper ha puesto al Perú en su primera ola de despliegue regional.

El Earth Fund ya financia conservación en territorio peruano.

Es decir, la relación Bezos–Perú existe, es tangible y está en expansión, sin necesidad de vincular su visita actual a anuncios específicos.

El paso de Jeff Bezos por Lima puede haber sido privado, pero sus empresas y fondos ya vienen desplegando inversiones y proyectos con impacto directo en el país.

AWS, Amazon Bazaar, Kuiper y el Bezos Earth Fund confirman que Perú es un mercado estratégico para el ecosistema tecnológico y filantrópico del magnate.