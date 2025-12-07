¡Otro sueño alcanzado! La visita de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, a los estudios de Radio MARCA se convirtió en uno de los momentos más especiales del programa MARCADOR presentado por Pablo López e Isra Herraiz.

El joven creador de contenido, convertido en uno de los fenómenos virales del momento, entró al estudio para compartir su historia, su crecimiento en redes sociales y su gran pasión: el periodismo deportivo y la narración de partidos. Desde el primer momento dejó claro lo que suponía para él estar allí: «Los planes de Dios son perfectos».

Durante la conversación, Pol explicó que hace apenas unas semanas estaba narrando la final de La Libertadores en un cerro en Perú y ahora se encontraba en uno de los grandes medios del deporte en España.

Fue entonces cuando Pablo López le adelantó que en los próximos días llegarán nuevas sorpresas: «Son sorpresas que te van a hacer ilusión, eso seguro», en un guiño cómplice que desató la sonrisa del joven creador de contenido.

Un fenómeno viral con millones de seguidores

Pol Deportes detalló su impresionante impacto en redes sociales, donde su comunidad no deja de crecer. Actualmente supera el millón y medio de seguidores en TikTok, ronda los 600.000 en Instagram y está muy cerca del millón en Facebook.

Un crecimiento que él vive con enorme gratitud: «Me siento muy contento y agradecido con todas las personas que me están apoyando», reconoció emocionado en los micrófonos de Radio MARCA.

Preguntado por su futuro, el joven no dudó en señalar hacia dónde quiere enfocar su carrera. Aunque reconoce que no siempre le gusta hacer preguntas, su verdadera pasión es clara: «Me gusta bastante el periodismo, narrar partidos». Un sueño que empieza a ver cada vez más cerca gracias a oportunidades como esta.

Su amor por LaLiga y su admiración por Lamine Yamal

Pol también habló de su relación con el fútbol español y de cómo sigue LaLiga siempre que puede. Confesó que durante mucho tiempo no pudo ver los partidos por falta de televisión, pero que ahora disfruta especialmente de encuentros de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Real Betis.

Para él, el fútbol español es sinónimo de espectáculo: «La liga está repleta de buenísimos equipos y de un gran fútbol».

En cuanto a jugadores, reconoció que todavía no tiene un referente fijo, aunque mostró una clara admiración por Lamine Yamal: «Es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol».

Uno de los momentos más simpáticos llegó cuando Pablo López le propuso narrar algún partido en el futuro dentro del propio MARCADOR. Pol reaccionó con humildad y respeto por la profesión: «Un narrador necesita prepararse a su partido», aunque aceptó encantado la posibilidad de prepararse una narración oficial más adelante.

El joven peruano también sorprendió al confesar que clubes europeos de primer nivel como Manchester City o Paris Saint-Germain ya se han puesto en contacto con él por su impacto mediático. Una situación que vive con asombro: «Nada, feliz», resumió con sencillez.

En la recta final de su intervención, Pol compartió uno de los datos más personales y emotivos: es quechua hablante, natural de Andahuaylas, en el sur de Perú, y no pudo contener la emoción al dirigir unas palabras en su lengua a su gente. «Estoy en España, en uno de los medios con más alcance a nivel mundial y soy feliz», dijo con orgullo.

La visita de Pol Deportes a los estudios de Radio MARCA no fue una entrevista más: fue un testimonio de perseverancia, humildad y sueños cumplidos. Invitado al programa MARCADOR, conducido por Pablo López e Isra Herraiz, el joven peruano no ocultó su emoción: «Los planes de Dios son perfectos», expresó al iniciar la conversación.

Hace apenas unas semanas, Pol narraba partidos desde un cerro en su natal Andahuaylas, Perú. Hoy, su voz resuena en una de las emisoras deportivas más importantes de España. El contraste no pasa desapercibido para él, quien se mostró agradecido por cada paso dado en el camino.

El fenómeno viral que conquistó las redes con pasión y autenticidad

Pol no solo ha conquistado corazones con su estilo de narrar: también ha arrasado en redes sociales. Con más de 1.5 millones de seguidores en TikTok, cerca de 600 mil en Instagram y casi un millón en Facebook, su comunidad crece a diario. “Estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyan”, dijo conmovido en directo.

Su éxito no es casualidad. Combina talento natural, carisma genuino y un profundo respeto por el periodismo deportivo. Aunque admite que no siempre disfruta hacer preguntas, su verdadera pasión es clara: narrar partidos con emoción y profesionalismo.

Fútbol español, sueños europeos y una voz que cruza fronteras

Durante la entrevista, Pol compartió su admiración por LaLiga, a la que sigue de cerca pese a que durante años no tuvo acceso a televisión. Hoy disfruta cada encuentro y encuentra inspiración en jugadores como Lamine Yamal.

Aunque no tiene un ídolo fijo, valora el esfuerzo detrás de cada actuación: “El fútbol es así, a veces brillas, otras no tanto”.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Pablo López le propuso narrar un partido en MARCADOR. Pol respondió con humildad: “Un narrador necesita prepararse su partido”, pero aceptó el reto con ilusión.

El impacto de Pol va más allá de España. Confesó que clubes como el Manchester City y el Paris Saint-Germain ya lo han contactado por su alcance en redes. Frente a eso, solo pudo sonreír y decir: “Nada, feliz”.

Orgullo andino: una voz que nace en el Perú profundo

Pol es quechua hablante, natural de Andahuaylas, una región del sur de Perú. Y cuando tuvo la oportunidad, no dudó en dedicar unas palabras en su lengua a su comunidad. “Estoy en España, en uno de los medios con más alcance a nivel mundial y soy feliz”, dijo con la voz entrecortada.

Su historia no es solo la de un joven creador de contenido. Es la historia de miles de jóvenes peruanos que sueñan en alto, que creen en sus raíces y que entienden que el talento, cuando se acompaña de esfuerzo y corazón, no tiene límites.

Desde lo más alto de los Andes al corazón de Europa, Pol lleva consigo el mensaje de que todo es posible. Porque cuando uno cree y persiste, los sueños también se narran.