Un recorrido visual por la historia de la capital peruana permite redescubrir cómo era Lima antigua hace más de un siglo: una ciudad de carretas, calles sin asfalto y espacios emblemáticos que hoy forman parte del corazón del Centro Histórico.

El video “Lima del siglo XIX en HD, con imágenes reales” , producido por el periodista Antonio Manco, reconstruye, mediante el uso de inteligencia artificial, escenas cotidianas de la ciudad entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, mostrando su evolución urbana, social y cultural.

Según detalló el también director de Enlinea.pe, usó ChatGPT y Gemini para restaurar las fotos antiguas de Lima y seguidamente las animó con Kling AI y Seedance 2.0.

«Este trabajo se reforzó con el uso de agentes personalizados de IA para la parte narrativa y para la investigación. Teníamos que buscar la procedencia de las fotos y conocer más de cuando fueron tomadas y que representaban», dijo Manco.

Una ciudad de carretas y plazas históricas

Las primeras imágenes trasladan al espectador a la Plaza de Armas, donde las carretas dominaban el paisaje y un trabajador reparaba el sistema de telégrafo.

En el entorno destacan edificaciones que aún sobreviven, como la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno y la iglesia de Santo Domingo, hoy parte del patrimonio del Centro Histórico.

A inicios del siglo XX, la ciudad empezaba a mostrar signos de organización urbana. Espacios como el Portal de Botoneros y el Palacio Municipal evidenciaban una Lima más estructurada, aunque todavía marcada por la presencia de carruajes y la ausencia de vehículos motorizados.

Calles sin asfalto y vida social intensa

El recorrido también retrocede a mediados del siglo XIX, cuando Lima aún conservaba acequias, calles de tierra y un diseño adaptado al tránsito de caballos y calesas.

Lugares como el jirón de la Unión y la plazuela de La Merced eran puntos de encuentro social, donde la vida transcurría sin el ruido ni la contaminación actuales.

En ese contexto, la ciudad reflejaba una dinámica cultural intensa, propia de una capital que, tras la independencia, se consolidaba como uno de los centros urbanos más importantes de la región.

La transformación urbana del siglo XX

El cambio más visible llega con el siglo XX. La inauguración de la Plaza San Martín en 1921 marca un hito en la modernización de Lima, consolidando nuevos espacios públicos y redefiniendo la vida urbana.

Imágenes posteriores muestran el crecimiento de la ciudad con avenidas, tranvías y nuevos puntos de referencia como el Paseo de los Héroes Navales o el óvalo Jorge Chávez, mientras zonas como el Campo de Marte aún conservaban amplios espacios abiertos.

Entre tradición, ocio y modernidad

El video también rescata escenas de la vida cotidiana limeña: veranos en la playa La Herradura, reuniones familiares en los baños de Miraflores y espacios culturales como el desaparecido Cine Tacna, símbolo de la vida social de la época.

Asimismo, recuerda elementos urbanos que ya no existen, como el Arco Morisco —antiguo ingreso a la avenida Arequipa—, del cual solo queda una réplica en la actualidad.

Una Lima elegante, tranquila y con memoria

La reconstrucción visual concluye con una idea clara: Lima era una ciudad más tranquila, con menor densidad poblacional y un ritmo distinto, pero profundamente conectada con su historia.

Este tipo de trabajos, apoyados en inteligencia artificial, no solo permiten mejorar imágenes antiguas, sino también acercar a nuevas generaciones a la memoria visual de la capital peruana, revalorizando su identidad y evolución a lo largo del tiempo.