La sorpresiva salida de Fátima Chávez de la Roro Network ha sacudido el entorno mediático digital.

A tan solo una semana de haber asumido la conducción de BEF (Bendito Espacio Fallido), la periodista anunció su despedida la noche del 14 de enero, marcando un final abrupto para su incursión en la plataforma de streaming liderada porCarlos Orozco.

La decisión fue comunicada al cierre de la transmisión en vivo, generando inmediatas reacciones en la audiencia.

Hoy, en su programa Ouke, Carlos Orozco no solo confirmó la noticia, sino que reveló el próximo destino de la comunicadora y las consecuencias que esta renuncia trae para su parrilla de contenidos.

El regreso a los medios tradicionales

Según explicó Orozco, la salida de Chávez responde a una oferta laboral fuera del entorno digital.

«Regresa Fátima… me ha pedido que no mencione el medio, así que no lo voy a hacer, pero regresa a un medio tradicional», señaló el director de Roro Network.

Fiel a su estilo, Orozco calificó este movimiento como una «apuesta» de la cual Chávez es responsable, aunque aprovechó para lanzar una dura crítica a la televisión y radio convencionales.

«Para mí, los medios tradicionales hoy… la gente no confía en ellos. Para mí son solamente una caja sonora, un círculo de ruido eterno. Nunca entro a ver cosas tradicionales», sentenció Orozco.

Añadió que los canales nacidos del streaming, como el suyo o Todo Good, superan en relevancia y conexión a las propuestas digitales de los grandes canales de televisión.

Cierre definitivo de ‘BEF’

Más allá de la polémica sobre los medios, la renuncia de Fátima Chávez ha tenido un impacto operativo inmediato: la cancelación del programa.

Orozco confirmó que, tras la partida de la conductora, ha decidido cerrar el proyecto, una medida drástica que afecta al equipo humano que había sido contratado específicamente para este espacio.

«El equipo de BEF tenía asignado todo un rol: alguien que hace los clips, la parte digital, una producción, un asistente de producción… y es gente que hoy ha quedado como: ‘Chicos, su proyecto se les fue'», lamentó Orozco.

El creador de contenido explicó que la dinámica del programa -donde Chávez asumía un rol didáctico tipo «profesora»- era una propuesta diseñada por él para adaptar el lenguaje televisivo al de internet.

Sin la pieza central, Orozco concluyó que el formato no podía continuar: «La conductora se retira y yo he decidido cerrar el proyecto».