Los usuarios y usuarias del Metropolitano y de los corredores del transporte público en Lima, ahora cuentan con una alternativa digital para recargar sus tarjetas con Yape y así evitar las largas colas en las estaciones.

A través de la billetera digital Yape, puedes hacerlo de forma segura y sin comisiones. Sin embargo, no olvides la activación que recomienda la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

A continuación, detallamos el procedimiento paso a paso y los datos cruciales que debes conocer para utilizar este servicio correctamente.

¿Cómo realizar la recarga digital?

El proceso es intuitivo y busca facilitar la vida del viajero. Para abonar saldo a tu tarjeta, solo debes seguir estos seis pasos:

Ingresa a la aplicación: Abre Yape en tu dispositivo móvil. Menú de servicios: Dirígete a la sección «Yapear servicios». Búsqueda: Escribe o busca la opción «Metropolitano y corredores». Identificación: Digita el número de serie de tu tarjeta (compuesto por 10 dígitos). Monto: Ingresa la cantidad que deseas recargar (el mínimo es de S/ 10). Confirmación: Valida la operación con tu código de aprobación.

El paso vital: La validación del saldo

Es fundamental que los usuarios entiendan que, dependiendo del servicio que utilicen, la activación del saldo varía:

Para el Corredor (Azul, Rojo, Morado): La validación es automática. Basta con pasar la tarjeta por el validador del bus al momento de abordar.

La validación es automática. Basta con pasar la tarjeta por el validador del bus al momento de abordar. Para el Metropolitano: Es obligatorio acercarse a un Tótem (Punto de Validación) ubicado en las estaciones. Debes insertar o colocar tu tarjeta en la máquina para que el saldo recargado en la app se haga efectivo en el plástico.

Datos clave a tener en cuenta

Para evitar contratiempos, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Yape recomiendan tener en cuenta las siguientes condiciones del servicio:

🕒 Tiempo de espera: Existe un lapso de seguridad. Debes esperar aproximadamente 15 minutos después de realizar la operación en la app antes de validar tu saldo en el bus o en el tótem.

Horario de servicio: Las recargas mediante la aplicación están habilitadas todos los días desde las 00:00 hasta las 21:15 horas .

Las recargas mediante la aplicación están habilitadas todos los días desde las . Costo: La operación no cobra comisiones adicionales; es totalmente gratis.

¿Qué dice ATU sobre esta nueva forma de recarga?

ATU explicó que con esta medida, se espera descongestionar las taquillas físicas y ofrecer una experiencia de viaje más fluida para los miles de limeños que utilizan estos servicios diariamente.

Con esta implementación, se beneficiará directamente a más de 7 millones de usuarios activos de Yape en Lima y Callao y tendrá un alcance potencial para más de 15 millones de usuarios activos a nivel nacional, quienes podrán recargar sus tarjetas desde sus teléfonos móviles de manera rápida y sencilla, optimizando sus tiempos de viaje mediante un sistema de pago más ágil, seguro y accesible.

“El principal eje de este Gobierno es trabajar por la seguridad ciudadana. Y una de las maneras de enfrentar esta situación es precisamente sacando el efectivo del circuito del proceso de recaudo. Hoy tenemos una billetera electrónica más y eso es un gran avance para el país”, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, durante la ceremonia que se desarrolló para el anuncio en la estación Central del Metropolitano.

Una opción más

El nuevo sistema se suma a las opciones digitales existentes, como la recarga a través de Plin, así como a los puntos presenciales autorizados, ampliando y diversificando las alternativas de recarga disponibles para la ciudadanía.

“Estamos trabajando para que la gestión pública llegue al ciudadano. Por ello, hemos trabajado para hacer posible que hoy los ciudadanos tenga una opción más de recarga y ya no tengan en sus manos dinero en efectivo, contribuyendo con su seguridad. Seguiremos creando mejores condiciones, desde nuestro sector técnico, para un mejor transporte”, agregó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.