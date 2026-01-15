La salida de Fátima Chávez de la Roro Network tomó por sorpresa a la audiencia y al entorno mediático digital.

La periodista anunció su despedida solo una semana después de haber asumido la conducción del programa BEF (Bendito Estado Fallido).

La comunicadora confirmó su decisión la noche del 14 de enero, al cierre de la transmisión en vivo, marcando así el final de su breve paso por la plataforma liderada por el periodista Carlos Orozco.

Como parte de su mensaje final, Chávez agradeció al equipo y a la comunidad que la acompañó durante este corto periodo.

Además, explicó que la determinación responde a motivos personales y profesionales, sin brindar mayores detalles sobre su salida.

Un ingreso destacado al mundo digital

La llegada de Fátima Chávez a La Roro Network se dio tras su renuncia a América Televisión y Canal N, medios donde construyó una trayectoria de más de diez años como reportera en temas policiales y políticos.

Su incorporación fue presentada como uno de los fichajes más importantes del canal de streaming, especialmente en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales y el creciente interés por el análisis político en plataformas digitales.

El programa BEF comenzaba a ganar notoriedad en YouTube gracias a su cobertura del acontecer nacional.

Sin embargo, la permanencia de la periodista fue mucho más corta de lo esperado, generando sorpresa entre los seguidores del espacio y el propio equipo de producción.

El mensaje de despedida de Fátima Chávez

Durante su última emisión, la conductora fue clara con su audiencia. Indicó que su participación concluía esa misma noche y que otra persona podría asumir la conducción del programa a partir del día siguiente.

En sus palabras, resaltó el valor humano del equipo y el respaldo recibido por parte del público desde su debut.

Chávez definió la experiencia como breve, pero enriquecedora y entretenida. Asimismo, aseguró que continuará ejerciendo el periodismo informativo desde otros espacios.

La periodista también reconoció el cariño de los espectadores, señalando que lee con atención los mensajes, comentarios y consejos que recibe a diario.

Antes de cerrar la transmisión, dejó un llamado a la reflexión ciudadana. Exhortó a la audiencia a informarse adecuadamente y pensar con responsabilidad su voto, reafirmando su compromiso con la información y el análisis político.

¿Dónde se va Fátima Chávez?

La reacción no se hizo esperar. Carlos Orozco, director de la Roro Network, dijo en su programa en vivo que Fátima Chávez retorna a un medio tradicional.

«Me ha dicho que no mencione el medio, pero ella regresa a un medio tradicional», dijo Orozco.

Añadió que aunque le asignó personal para producción, él decidió que BEF no va más.

Las razones detrás de su salida de América TV y Canal N

El salto de Fátima Chávez al entorno digital se produjo tras una extensa etapa en la televisión peruana.

Según explicó en una transmisión previa, su decisión de dejar América TV y Canal N estuvo motivada por la falta de oportunidades de crecimiento profesional dentro de la estructura televisiva tradicional.

La periodista detalló que, tras una década como reportera —los últimos cinco años centrados en la cobertura política—, percibió un estancamiento profesional.

Esta situación, sumada a advertencias sobre las limitaciones del medio, la llevó a buscar nuevos horizontes en el ámbito digital.