El inicio del año escolar 2026 se perfila como uno de los periodos comerciales más importantes para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

De acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la campaña escolar permitiría un crecimiento de ventas de entre 5 % y 10 % respecto al año anterior, lo que representaría ingresos aproximados entre S/ 900 millones y S/ 1 300 millones.

Este desempeño, aunque gradual, resulta clave para el sector, ya que la campaña escolar concentra entre el 25 % y 40 % de las ventas del primer trimestre. Dicho impacto es determinante para el flujo de caja y la continuidad operativa de miles de negocios formales.

Canasta escolar 2026: gasto base y opciones de compra

Para este año, el costo de la canasta escolar se estima desde los S/ 600 por alumno. Este presupuesto incluye útiles escolares esenciales como cuadernos, colores, reglas, gomas, folders y hojas, además de mochilas, uniformes y calzado.

No obstante, el gasto puede incrementarse de forma considerable. Cuando se suman libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras o una tablet básica, el monto total podría llegar hasta los S/ 1 200, dependiendo del centro educativo y las necesidades del estudiante.

Ajuste de precios y estrategia de las pymes

Los precios de los útiles escolares registrarían un aumento de entre 5 % y 8 % frente al año pasado, impulsado principalmente por el alza en los costos de insumos y transporte. Pese a ello, las pymes vienen aplicando estrategias para mantener precios accesibles y no perder competitividad.

El valor final de la canasta escolar varía según el nivel educativo, las marcas elegidas y el canal de compra, lo que abre oportunidades para ofertas segmentadas y promociones dirigidas a distintos perfiles de consumidores.

Factores que influyen en la decisión de compra

El precio sigue siendo el principal criterio para las familias peruanas, especialmente en productos básicos. Sin embargo, la calidad, la durabilidad y la cercanía del punto de venta también influyen en la decisión final.

En ese sentido, las compras rápidas, cercanas al hogar y a través de redes sociales han ganado protagonismo. Las pymes que logran equilibrar precio, calidad y conveniencia consiguen mejores resultados durante la campaña escolar.

Canales de venta y principales retos

La informalidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para las empresas formales. Frente a ello, muchas mypes apuestan por una mejor atención al cliente, productos diferenciados y una mayor presencia digital.

Actualmente, el modelo más utilizado combina la tienda física con ventas por WhatsApp y redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok se consolidan como vitrinas comerciales, complementadas por ferias locales y campañas barriales que fortalecen el vínculo directo con el consumidor.