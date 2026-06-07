¿Sabes dónde te toca votar y cuáles son las multas por no cumplir tu deber como miembro de mesa? La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo domingo 7 de junio en todo el país.

Los electores pueden ingresar al siguiente enlace oficial para verificar sus datos: 👉 Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa:

https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

En esta jornada, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Ante este nuevo proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los ciudadanos pueden consultar su local de votación y verificar si fueron designados como miembros de mesa mediante la plataforma oficial habilitada para estos comicios.

ONPE: revisa aquí tu local de votación para la segunda vuelta

Aunque la mayoría de locales de sufragio se mantendrán respecto a la primera vuelta del pasado 12 de abril, la ONPE confirmó algunos cambios en centros de votación ubicados en espacios abiertos de distritos como Jesús María, Lince y Miraflores.

Según informó el organismo electoral, estos locales fueron trasladados a instituciones educativas debido a recomendaciones de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad durante la jornada electoral.

La plataforma también permite conocer si el ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa para esta segunda vuelta presidencial.

Miembros de mesa repetirán funciones el 7 de junio

La ONPE recordó que las personas elegidas como miembros de mesa para la primera vuelta electoral deberán volver a ejercer esta función en la segunda elección presidencial.

En total, fueron sorteados más de 834 mil ciudadanos para integrar las mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. Estas funciones son obligatorias y forman parte del correcto desarrollo del proceso democrático.

Además, la entidad impulsó previamente campañas para acercar a los electores a sus centros de votación y facilitar el acceso al sufragio.

¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los ciudadanos que no cumplan con ejercer el cargo de miembro de mesa deberán pagar una multa equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Actualmente, esta sanción asciende a S/ 275.

La penalidad será aplicada a quienes no se presenten el día de la elección y no cuenten con una justificación válida ante las autoridades electorales.

También habrá multas para quienes no voten

Las autoridades electorales recordaron que los ciudadanos que no participen en la jornada electoral también recibirán una multa económica.

El monto dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector. Para este año, la UIT vigente fue fijada en S/ 5,500, valor utilizado para calcular las sanciones electorales.

Cabe precisar que la primera vuelta permitió elegir presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino. Sin embargo, ningún candidato presidencial alcanzó más del 50% de votos válidos, motivo por el cual se convocó a una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor respaldo ciudadano.

Segunda vuelta electoral movilizará a millones de peruanos

La segunda vuelta presidencial del 7 de junio será una de las jornadas más importantes del calendario político del país. Por ello, las autoridades recomendaron a la población revisar con anticipación su local de votación, confirmar si cumplen funciones como miembros de mesa y acudir temprano a sufragar.

El objetivo es garantizar un proceso ordenado, seguro y con amplia participación ciudadana en todo el territorio nacional.