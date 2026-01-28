En medio del circuito gastronómico de Larcomar, existe un espacio que no salta a la vista a primera impresión, pero que se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan hamburguesas con personalidad propia.

Se trata de The Burgers, un local ubicado en el área conocida como Bazar Gourmet, en la parte baja del centro comercial miraflorino.

PUEDES VER: ➜ Amy Gutiérrez donará 1000 Big Mac a las familias de su barrio

El lugar ganó notoriedad luego de que el creador de contenido gastronómico “El Cholo» Mena visitara el local y probara varias de sus propuestas, destacando no solo el sabor, sino también el tamaño y el gramaje de sus hamburguesas, que -aunque no lo parezcan- resultan bastante contundentes.

Hamburguesas Larco Mar

El menú de puro sabor

Entre las opciones que ofrece el local se encuentra la Bestial Smash, una hamburguesa compuesta por tres smash patties de aproximadamente 70 gramos cada uno, con una corteza crujiente, queso cheddar y pepinillos.

Según la reseña, destaca por su textura y por una mordida potente, poco habitual en este tipo de formato.

Otra de las propuestas es la Pullet Pork King, elaborada con chancho deshilachado bañado en salsa barbecue casera y acompañada de coleslaw.

Esta combinación, según el veredicto del creador de contenido, logra equilibrar la intensidad de la carne con un toque más fresco y suave.

El local también presentó la Bacon Melt, una hamburguesa de 180 gramos que fue llevada al Burger Fest, con trocitos de bacon crujiente y doble queso cheddar derretido, además de una versión especial con cebolla caramelizada y un toque de curry, que resalta por su sabor ahumado.

Además de hamburguesas, The Burgers ofrece acompañamientos como alitas y tequeños venezolanos, estos últimos descritos como bien rellenos y con abundante queso, servidos con salsa tártara.

Vale la pena pagar

Si bien los precios no se encuentran entre los más bajos del mercado, la evaluación general es que las porciones justifican el costo.

El propio reseñador advierte que, aunque en cámara las hamburguesas puedan parecer pequeñas, en la práctica llenan bastante.

Este “spot escondido” en Larcomar se suma así a la lista de propuestas que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, apostando por sabores intensos, carnes de buen gramaje y combinaciones poco convencionales.

Para los fanáticos de las hamburguesas que buscan algo distinto, The Burgers aparece como una alternativa que vale la pena descubrir, incluso si para encontrarla hay que bajar un poco más de lo habitual.