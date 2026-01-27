Tras conocerse un nuevo caso de discriminación contra el creador de contenidos Pol Deportes, el Ministerio de Cultura expresó su rechazo categórico a toda manifestación de racismo y discriminación que vulnere la dignidad de las personas.

La entidad recordó que el respeto a la diversidad cultural constituye un pilar esencial para la convivencia democrática y que ningún espacio, físico o digital, debe tolerar expresiones que promuevan el odio o la exclusión.

En ese marco, el sector Cultura rechazó las expresiones racistas contra Cliver Huamán, joven creador de contenido conocido públicamente como Pol Deportes.

Su caso generó amplia atención debido a que se trata de un adolescente que alcanzó notoriedad por transmitir, desde lo alto de un cerro, la final de la Copa Libertadores, hecho que fue reconocido como una muestra de creatividad, esfuerzo y pasión por el deporte.

#COMUNICADO | Ministerio de Cultura denuncia expresiones racistas de creador de contenido. pic.twitter.com/xqtqYbpjNy — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) January 27, 2026

Antecedentes del caso y exposición pública

Tras hacerse conocido por esta hazaña, Pol Deportes se convirtió en una figura seguida en redes sociales. Sin embargo, esa visibilidad también derivó en ataques y comentarios discriminatorios.

Como antecedente, información difundida por el medio digital enlinea.pe dio cuenta del impacto social de su historia y del reconocimiento que obtuvo antes de convertirse en víctima de agresiones verbales.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Cultura, las expresiones ofensivas se produjeron durante una transmisión en vivo del canal de YouTube Zodeka.

En ese espacio, el streamer Diego André Rodríguez utilizó el término “serrano” de manera despectiva, configurando un presunto acto de discriminación racial que afecta directamente la dignidad de la persona agraviada.

Acciones legales y marco normativo

Frente a estos hechos, la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos.

Esta acción permitirá el inicio de las investigaciones preliminares correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación.

La institución remarcó que estas medidas buscan sentar un precedente claro frente a conductas que atentan contra la igualdad y el respeto.

Asimismo, reiteró que el Estado no permanecerá indiferente ante situaciones que normalicen el racismo en plataformas digitales de alto alcance.

Llamado al uso responsable del lenguaje en entornos digitales

Finalmente, el Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía, a los creadores de contenido y a los medios digitales a asumir un rol activo en la promoción de un lenguaje respetuoso.

Destacó que la influencia de las plataformas digitales implica una responsabilidad social, especialmente cuando los mensajes pueden reforzar estereotipos o generar exclusión.

El Estado reafirmó que la construcción de una sociedad democrática se basa en la igualdad de derechos y en la valoración de la diversidad cultural, principios que deben reflejarse también en el ámbito digital.