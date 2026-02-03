La lideresa de Fuerza Popular se pronunció en entrevista para Panamericana TV Noticias sobre el reciente proceso judicial que enfrentó y arremetió contra los fiscales que la investigaron.

Durante su entrevista con Milagros Leiva, Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso «Cócteles» y criticó a los fiscales que la investigaron. Además, señaló al fiscal José Domingo Pérez indicando que enfrentará posibles dificultades por el impacto que generó este caso.

PUEDES VER: ➜ Consulta si eres miembro de mesa en este link con tu DNI y cuánto recibirás de pago en Elecciones 2026

Video: Revista Caretas

“Bueno, yo creo que él va a pasar momentos de mucha dificultad después de todo lo que ha hecho. Y no por mí, sino por las decenas de familias, no solo en Fuerza Popular, sino en otros partidos políticos”, mencionó.

Comentó que no impulsará acciones legales contra Domingo Pérez, pero anticipó posibles procesos en su contra por parte de miembros de su agrupación. Además, expresó su confianza en la «justicia divina» para referirse al cierre del caso.

“(¿Pero usted cree que el fiscal Pérez va a terminar preso?) No solamente preso. Yo creo en la justicia divina. Y será arriba, quien se encargará de él», sentenció.

El caso «Cócteles»

Fotografía: Panamericana TV Noticias

“Después de toda la persecución absolutamente injusta por la que hemos atravesado, 40 personas vinculadas a Fuerza Popular, pues ahora entiendo el temor de los empresarios. Puede… Sí, ha habido un error administrativo, pero jamás ha habido un tema penal”, respondió para Panamericana.

Cabe resaltar que el Ministerio Público apeló recientemente ante la decisión del Tribunal Constitucional. Finalmente, la Corte Suprema determinará si archiva o continúa el proceso.

Su perspectiva del Ministerio Público

Además, Keiko Fujimori comentó acerca de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público contra distintos dirigentes por aportes a campañas electorales, indicando que en otros países estas no se clasifican como ilícitas.

Según la lideresa de Fuerza Popular, tales procedimientos debilitaron la democracia al emplear numerosos agentes fiscales en rastreos políticos en lugar de enfocarse en delitos y delincuentes.

Fotografía: La República

“Pero no es el caso de otros líderes políticos. Y eso tenemos que lamentarlo y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Que se utilicen decenas de funcionarios del Ministerio Público para perseguir políticamente en vez de perseguir el delito y a los delincuentes, eso es inaceptable y eso hay que lamentarlo”, señaló.

Además, comentó la necesidad de evitar repeticiones y remarcó que el fiscal tenía una obsesión personal con su figura, lo que habría derivado en sus diversas investigaciones.