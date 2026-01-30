La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya eligió a los ciudadanos que serán miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026.

La ONPE ya puso a disposición de los ciudadanos un link para revisar si eres miembro de mesa, sólo con tu DNI: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Esta funcíón es clave para el correcto desarrollo de la jornada electoral del próximo 12 de abril del presente año, donde elegiremos al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

Además, marcará el retorno del sistema bicameral en el Congreso, lo que incrementa la expectativa ciudadana y la atención sobre cada etapa del cronograma oficial.

Paso a paso para saber si eres miembro de mesa

Ingresa a la web https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Escribe tu número de DNI en la casilla.

En la casilla superior aparecerá tu número de DNI. Si fuiste elegido miembro de mesa aparecerá en color verde, de lo contrario estará de color rojo.

Adicionalmente, aparecerán los nombres de los ciudadanos que serán miembros de tu mesa y el número de la misma.

Sorteo de miembro de mesa 2026

Uno de los momentos más relevantes del calendario electoral es el sorteo para definir quiénes serán miembro de mesa 2026. Según informó la ONPE, este procedimiento se realizará en dos fechas: el 29 de enero (ya se realizó) y el 11 de febrero de 2026.

La ONPE informó que en total, cerca de 842.000 ciudadanos serán seleccionados como miembros titulares y suplentes para esta elección.

Cada mesa de sufragio estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, una medida que busca garantizar la instalación puntual de las mesas desde las 6:00 a. m. y el inicio de la votación a las 7:00 a. m. sin retrasos.

De manera previa, el 23 de enero, la ONPE efectuó una selección preliminar de 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de votación que se instalarán a nivel nacional.

Este grupo servirá como base para el sorteo definitivo del miembro de mesa 2026, tanto titulares como suplentes.

Cómo consultar si eres miembro de mesa 2026 y tu local de votación

Para facilitar la participación ciudadana, la ONPE habilitará una plataforma digital en marzo de 2026. A través de este sistema, los electores podrán consultar si han sido designados como miembro de mesa 2026 y conocer con anticipación su local de votación.

La entidad electoral recomienda a la ciudadanía revisar constantemente sus canales oficiales, ya que cualquier modificación en las fechas o procedimientos será comunicada oportunamente.

Contar con esta información con anticipación permite una mejor organización y contribuye a un proceso electoral más ordenado.

Pago para el miembro de mesa 2026

Quienes resulten designados como miembro de mesa 2026 y cumplan efectivamente con esta función recibirán una compensación económica. El monto establecido es de S/ 165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En el caso de los ciudadanos que asuman el cargo como reemplazo durante la jornada electoral, el pago será de S/ 275, correspondiente al 5% de una UIT. Este incentivo busca reconocer la responsabilidad y el compromiso que implica cumplir este rol durante las elecciones.

Quiénes no pueden ser miembro de mesa 2026

La normativa electoral peruana establece diversos casos de exoneración para ser miembro de mesa 2026.

Entre ellos se encuentran las principales autoridades del Estado, como el presidente de la República, ministros, congresistas, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como autoridades regionales y municipales.

También están exentos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, los candidatos y personeros de partidos políticos, y los funcionarios de los organismos electorales como la ONPE, el JNE y el RENIEC.

Asimismo, no están obligados los ciudadanos mayores de 70 años, las personas con discapacidad debidamente acreditada y quienes figuran como residentes en el extranjero en el padrón electoral.

Cuándo son las Elecciones Generales 2026 en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el domingo 12 de abril.

Ese día, más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino.

En caso de no alcanzarse más del 50% de los votos válidos, la segunda vuelta presidencial se desarrollará el domingo 7 de junio.

Posteriormente, el calendario democrático continuará con las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, cerrando un año clave para la renovación de autoridades.