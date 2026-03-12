En el contexto de las Elecciones Generales 2026, representantes de distintas organizaciones políticas participaron en el foro “Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno”, un espacio orientado a fortalecer el debate programático y evaluar cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir a resolver los principales desafíos del país.

La primera jornada reunió a candidatos al Senado y equipos técnicos que expusieron propuestas vinculadas al uso de la innovación tecnológica en políticas públicas, con el objetivo de mejorar la calidad del debate electoral y fomentar la presentación de iniciativas concretas que respondan a las necesidades del Perú.

La actividad fue organizada por Síntesis Instituto, centro de investigación y análisis estratégico de Síntesis Consultoría, en alianza con la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El encuentro se realizó el 12 de marzo en el Hotel Sonesta El Olivar, en Lima, y tendrá una segunda sesión el 19 de marzo.

Foro técnico para elevar el debate electoral

De acuerdo con Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto, el foro busca promover una discusión más técnica sobre el papel de la tecnología e innovación en las políticas públicas.

El espacio se estructura alrededor de cuatro ejes estratégicos: seguridad ciudadana, transporte, educación y salud pública, áreas consideradas prioritarias para mejorar la calidad de vida de la población.

A diferencia de los debates políticos tradicionales, este formato prioriza la presentación de propuestas programáticas y el intercambio técnico entre especialistas y representantes políticos.

Participación de candidatos y representantes de partidos

En esta primera jornada intervinieron representantes de cuatro organizaciones políticas que presentaron sus planteamientos sobre la incorporación de herramientas tecnológicas en los planes de gobierno.

Entre los participantes estuvieron Maali del Pomar, candidata al Parlamento Andino por Renovación Nacional; Amora Carbajal, candidata al Senado por Avanza País; Elena Lon Kan, candidata al Senado por País para Todos; y Jean Paul Benavente, candidato al Senado por Primero la Gente.

Cada representante expuso propuestas relacionadas con la modernización del Estado y el uso de innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos, abordando soluciones aplicadas a seguridad, educación, transporte y salud.

Panel de especialistas analiza viabilidad de propuestas

Luego de las exposiciones se desarrolló un panel técnico de especialistas, quienes formularon preguntas y comentarios para profundizar en las iniciativas presentadas.

El panel estuvo integrado por José Allemant Sayán, especialista en salud pública; Jorge Changanaquí, experto en transportes; Juan Pablo Silva, especialista en educación; y Germán Velásquez Salazar, experto en seguridad ciudadana.

Los especialistas evaluaron la viabilidad de las propuestas y plantearon recomendaciones orientadas a fortalecer la implementación de políticas públicas basadas en tecnología e innovación.

Prioridades: seguridad, educación, salud y conectividad

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de enfrentar desafíos urgentes del país mediante estrategias concretas y medibles.

Entre los temas abordados figuraron la reducción de la desnutrición y anemia infantil, la mejora de la calidad educativa en zonas rurales, el cierre de brechas en conectividad digital e infraestructura de transporte, así como el fortalecimiento de las políticas contra la inseguridad ciudadana.

Los especialistas coincidieron en que los planes de gobierno para las Elecciones 2026 deben traducir estas prioridades en propuestas viables que incorporen tecnología, innovación y gestión eficiente del Estado.

Segunda jornada del foro será el 19 de marzo

El foro “Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno” continuará con una segunda jornada programada para el jueves 19 de marzo, en la que participarán nuevos candidatos y equipos técnicos.

La iniciativa busca consolidar un espacio de análisis técnico y discusión programática sobre el papel de la innovación tecnológica en el desarrollo del país, promoviendo propuestas concretas que puedan incorporarse en los planes de gobierno rumbo a las Elecciones Generales 2026.