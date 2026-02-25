La salida de Marisel Linares de Willax TV se confirmó en medio de la creciente controversia por el caso de la deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar, hijastro de la periodista.

La decisión del canal fue anunciada en vivo y marca un punto de quiebre en uno de los episodios más sensibles que enfrenta actualmente la opinión pública.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, comunicó al inicio de su programa que la periodista “ya no pertenece más” a la casa televisiva.

Con ese mensaje, el medio dejó clara su postura frente a un caso que ha generado indignación nacional y que hoy involucra también a la comunicadora en una investigación fiscal.

Willax TV oficializa la separación de Marisel Linares

Durante la emisión en vivo, González detalló que la periodista fue separada de manera definitiva de Willax Televisión, donde conducía el noticiero central.

Según expresó, la decisión responde al compromiso del canal con la búsqueda de justicia para la “verdadera víctima”, en referencia a Lizeth Marzano.

Horas antes del anuncio oficial, el canal ya había retirado la imagen de Linares de sus plataformas digitales y material promocional.

Su ausencia en las fotografías institucionales y publicaciones en redes sociales anticipaba una determinación que finalmente se confirmó públicamente.

El pronunciamiento ocurre después de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a Linares reunida con su hijastro, Adrián Villar, pocas horas después del atropello ocurrido en el distrito de San Isidro.

Fiscalía incorpora a Marisel Linares por presunto encubrimiento personal

La Fiscalía decidió incluir a la periodista en la investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal.

El proceso se desarrolla en paralelo a las diligencias contra su hijastro, quien enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena del accidente.

De acuerdo con información del Ministerio Público, Linares presentó un documento en el que afirma ser propietaria del vehículo implicado en el atropello.

No obstante, previamente había señalado en un comunicado que el auto ya no le pertenecía desde septiembre del año pasado.

Las pesquisas también contemplan la revisión de registros de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro.

Dicho material evidenciaría la posible participación de otras personas en acciones que habrían buscado sustraer al investigado de la acción de la justicia.

Imágenes revelan reunión horas después del accidente

Registros audiovisuales difundidos por medios de comunicación muestran a Marisel Linares junto a Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, aproximadamente cuatro horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista.

En las imágenes también aparece un hombre que sería pareja de la periodista y padre del joven investigado.

La difusión de este material generó nuevas interrogantes sobre el conocimiento que habría tenido Linares respecto a quién conducía el vehículo involucrado.

Estos elementos se suman a la controversia por su ausencia en citaciones policiales para brindar declaraciones.

La abogada Rosario Sasieta sostuvo públicamente que la comunicadora podría enfrentar una eventual condena de hasta cinco años de prisión si se comprobara obstrucción a la justicia.

Investigación contra Adrián Villar sigue en curso

Mientras tanto, la investigación contra Adrián Villar continúa. El joven es procesado por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, además de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio del Estado.

El caso de Lizeth Marzano mantiene la atención pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también por las implicancias legales y mediáticas que han alcanzado a figuras de la televisión nacional.

La decisión de Willax TV de apartar a Marisel Linares busca marcar distancia institucional mientras las autoridades determinan responsabilidades.