La ciudad de Andahuaylas se vistió de fiesta para anunciar oficialmente el Pukllay 2026, el XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú.

Un vibrante pasacalle, cargado de música, danzas tradicionales y expresiones culturales, recorrió las principales arterias de la ciudad y marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia uno de los eventos más importantes del calendario cultural del sur andino.

Delegaciones de danzantes desfilaron ante el aplauso del público, confirmando su participación en esta nueva edición.

El entusiasmo se hizo evidente entre la población local y los visitantes, quienes ya proyectan a Andahuaylas como el epicentro del carnaval originario del Perú en 2026.

La celebración no solo reafirma la identidad cultural de la provincia, sino que también fortalece su posicionamiento como destino turístico clave en la región.

Pukllay 2026: fechas clave y proyección internacional

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas lidera la organización del Pukllay 2026, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de marzo. La expectativa es superar los 30 mil visitantes, entre turistas, danzantes, músicos e investigadores culturales, consolidando el evento como uno de los encuentros más convocantes del país.

El carácter intercultural del festival se refuerza con la participación de delegaciones provenientes de diversas regiones del Perú, así como de países invitados como Ecuador, México, Bolivia, Japón, Senegal y Chile.

Esta presencia internacional confirma la dimensión global que ha alcanzado el Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, proyectándolo como una vitrina de intercambio cultural y descentralización artística.

El alcalde provincial, Abel Manuel Serna Herrera, subrayó la trascendencia del evento al afirmar que el Pukllay trasciende la celebración festiva.

Desde su perspectiva, la cultura se convierte en un auténtico motor de desarrollo y progreso para Andahuaylas, abriendo sus puertas al país y al mundo.

Gastronomía andahuaylina: sabor que acompaña la tradición

El lanzamiento del Pukllay 2026 también puso en valor la riqueza culinaria de la provincia. Una variada muestra gastronómica permitió a los asistentes degustar platos emblemáticos como la pachamanca, la sopa chairo, el cuy chactado, la trucha frita, el picante de quinua, el chicharrón andahuaylino y las tradicionales humitas.

Esta propuesta gastronómica complementa la experiencia cultural del encuentro, integrando sabores ancestrales con expresiones artísticas.

Así, el festival no solo promueve danzas y música, sino que impulsa el turismo gastronómico y dinamiza la economía local, beneficiando a productores y emprendedores de la región.

¿Qué es el Pukllay y por qué es tan importante?

El término Pukllay, de origen quechua, alude al juego y a la celebración festiva. Desde su creación hace casi dos décadas, el Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú surgió con el objetivo de preservar, visibilizar y fortalecer las manifestaciones tradicionales del carnaval andino.

Con el paso de los años, este evento se ha consolidado como una plataforma de integración cultural y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial.

Reúne danzas, música, vestimentas tradicionales y saberes ancestrales en un espacio que reivindica la identidad de los pueblos originarios.

La vigésima edición del Pukllay 2026 reafirma a Andahuaylas como referente cultural del sur andino. Además de preservar tradiciones, el festival impulsa el turismo, fortalece la economía local y proyecta la diversidad cultural del Perú ante el mundo, en una celebración que conjuga historia, orgullo e integración.