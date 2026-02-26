Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde del 26 de febrero de 2026 frente a la costa de Lima, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico ocurrió a las 18:21:08 (hora local) y tuvo como referencia una zona ubicada a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0105

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53km

Latitud: -12.44

Longitud: -77.06

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete – Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 26, 2026

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de IV-V en la escala de Mercalli Modificada en Chilca, lo que indica que fue percibido por gran parte de la población en la zona cercana al epicentro.

Epicentro y características del movimiento telúrico

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0105, el epicentro se localizó en las coordenadas latitud -12.44 y longitud -77.06, en el litoral central del país.

La profundidad fue de 53 kilómetros, un nivel intermedio que explica la percepción del temblor en distintos distritos de Lima y Cañete.

La ubicación mar adentro y la profundidad registrada influyeron en la manera en que se sintió el sismo, especialmente en las zonas costeras y localidades próximas a Chilca.

Intensidad IV-V en Chilca: ¿qué significa?

Una intensidad IV-V implica que el sismo fue sentido claramente en interiores, con posible vibración de ventanas, puertas y objetos colgantes.

En algunos casos, las personas pudieron experimentar un leve desplazamiento de objetos livianos.

Este nivel de intensidad no suele generar daños estructurales significativos, pero sí genera alarma entre la población, especialmente en regiones con alta actividad sísmica como la costa central del Perú.

Actividad sísmica en la costa central del Perú

La costa peruana forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana origina frecuentes movimientos telúricos de diversa magnitud.

Eventos como el ocurrido frente a Chilca recuerdan la importancia de mantener activos los protocolos de prevención sísmica, así como contar con mochilas de emergencia y planes familiares de evacuación.

Monitoreo permanente del IGP

El Instituto Geofísico del Perú realiza un monitoreo constante a través de la Red Sísmica Nacional, lo que permite informar con rapidez sobre magnitud, profundidad y ubicación de cada evento.

Estos reportes oficiales resultan clave para que autoridades y ciudadanía tomen decisiones oportunas.