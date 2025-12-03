Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, tiene 15 años, más de 53 mil seguidores en TikTok y un sueño claro: narrar un partido de la Selección Peruana en televisión. Su historia, tan viral como inspiradora, viene conquistando a miles dentro y fuera del país.

Actualización: Pol Deportes cumple su sueño y narra partido en Estadio Nacional

El sábado 29 de noviembre del 2025, Cliver narró desde un cerro aledaño al Estadio Monumental la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Sin acreditación, pero con una determinación inquebrantable, montó su propio set: un parante, un smartphone, un aro de luz, terno, camisa y el apoyo fundamental de su hermano Kenny.

Desde allí transmitió en vivo para su comunidad, alcanzando 4.7K espectadores simultáneos en su cuenta Pol Deportes.

Pero también hizo su cobertura previa con hinchas de ambos equipos brasileños en las afueras del estadio, más su entusiasmo y estilo propio, lo llevaron incluso a llegar con auspiciador, una marca de pollos a la brasa que lo apoyó en su recorrido.

El video acumula hoy 5.5 millones de vistas y más de 455 mil likes, mientras que su narración del gol de Flamengo ya supera 2.3 millones de vistas. Diversos medios deportivos internacionales también han destacado su hazaña.

Una historia de esfuerzo: del campo andahuaylino al Monumental

Pero detrás de la viralidad hay una historia de esfuerzo. Cliver viajó 18 horas desde Andahuaylas para narrar la final de la Libertadores.

Nacido en una familia humilde del Centro Poblado de Huampica, trabajó desde niño en la chacra para apoyar a sus padres. Hoy, esa misma perseverancia alimenta su sueño de llegar a un canal de TV para narrar un partido de la Selección Peruana.

Un narrador bilingüe con identidad y compromiso social

Cliver es completamente bilingüe: domina el castellano y un quechua impecable, como lo demostró esta semana en TV Perú al contar sus metas y aspiraciones. Su naturalidad al expresarse ha inspirado a cientos de jóvenes que ven en él un referente de identidad cultural.

Además, el joven creador no solo narró fútbol: también usa sus videos para denunciar problemas ambientales en su región. “No hay planta de tratamiento de aguas residuales, no hay estrategia clara y no hay respuesta”, señala sobre la demora en la construcción de la PTAR del valle del Chumbao.

Cumple su sueño

Hoy 1 de diciembre, Cliver Huamán Sánchez se presentó en Exitosa Deportes y TV Perú, luego de que los medios se interesaron en su caso tras viralizarse en redes sociales.