En el marco del lanzamiento de la nueva familia Galaxy, Samsung renovó también su línea de audio con los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, dos modelos que elevan la experiencia inalámbrica a un nuevo estándar.

La marca surcoreana apuesta por un equilibrio entre potencia sonora, ergonomía y software inteligente. La serie introduce mejoras en hardware, optimiza la cancelación activa de ruido y refuerza la integración con inteligencia artificial.

Sonido Hi-Fi de 24 bits y nuevo woofer para una experiencia inmersiva

El elemento diferenciador de los Galaxy Buds4 Pro es la incorporación de un woofer de mayor tamaño, rediseñado para ampliar el área efectiva del altavoz sin comprometer el formato compacto.

Esta modificación permite mejorar la vibración y ofrecer graves más definidos, junto con agudos más precisos gracias a su sistema de doble vía. Ambos modelos admiten audio Hi-Fi de 24 bits/96 kHz, lo que garantiza una reproducción más fiel a la grabación original, especialmente en dispositivos Galaxy compatibles.

Además, la arquitectura interna fue optimizada para potenciar la Cancelación Activa de Ruido (ANC) y reducir interferencias externas como el viento. En conjunto, la nueva configuración sonora logra un perfil más equilibrado, envolvente y detallado frente a generaciones anteriores.

Diseño ergonómico computacional y controles intuitivos

Samsung redefine la estética de sus audífonos con un diseño de asta estilizada desarrollado mediante análisis masivo de datos anatómicos y miles de simulaciones digitales.

Esta aproximación permitió crear un ajuste más seguro y cómodo para uso prolongado. Las almohadillas reducidas y la estructura refinada mejoran la estabilidad, mientras que el acabado metálico aporta un aspecto premium.

Los nuevos controles facilitan la gestión de funciones sin necesidad de sacar el teléfono. El estuche, ahora con cubierta transparente tipo concha, simplifica la carga y el almacenamiento.

En cuanto a resistencia, los Buds4 Pro cuentan con certificación IP57, mientras que los Buds4 incorporan IP54, ofreciendo protección ante polvo y salpicaduras.

ANC adaptativo: IA para llamadas ultra claras

La actualización del ANC adaptativo, permite bloquear desde ruido urbano intenso hasta sonidos de baja frecuencia en transporte público, ajustando automáticamente el rendimiento según el entorno y la forma del oído.

El sistema también reconoce la voz del usuario para priorizar conversaciones y reactiva la cancelación cuando estas finalizan.

Para llamadas, la función Super Clear Call amplía el ancho de banda tradicional mediante modelos de aprendizaje automático que reducen el ruido ambiental y mejoran la nitidez vocal.

La integración con asistentes como Bixby, Google Gemini y Perplexity habilita controles por voz sin manos, incluyendo gestos con la cabeza en la versión Pro.

Este conjunto de bondades fortalece la experiencia dentro del ecosistema Galaxy, donde la conexión se realiza de forma inmediata al abrir el estuche, sin configuraciones complejas.

La serie Galaxy Buds4 estará disponible junto a la nueva línea Galaxy S26, con preventa en mercados seleccionados y llegada oficial desde el 11 de marzo.

Fotografía: Samsung