Samsung Electronics reveló oficialmente la serie Galaxy S26 durante el evento Galaxy Unpacked 2026 en San Francisco, introduciendo la tercera generación de sus smartphones impulsados por Galaxy AI.

Esta nueva línea combina el rendimiento más potente de la historia de la serie Galaxy S con una experiencia de inteligencia artificial más contextual, proactiva y fácil de usar.

Durante el evento, Samsung Newsroom tuvo acceso anticipado para probar los nuevos dispositivos y explorar las capacidades que prometen redefinir la interacción diaria con los teléfonos inteligentes.

Diseño más estilizado y ligero en la serie Galaxy S26

Desde el primer vistazo, la serie Galaxy S26 destaca por una estética moderna y refinada. Samsung apostó por un diseño con curvaturas más suaves, líneas elegantes y una paleta de colores uniforme, lo que crea una identidad visual coherente en toda la gama.

Además del aspecto visual, la compañía también optimizó la ergonomía del dispositivo. El Galaxy S26 Ultra es 0,3 milímetros más delgado que su antecesor y mantiene un peso de 214 gramos, lo que mejora la portabilidad sin comprometer la sensación de solidez.

Este perfil más estilizado facilita el uso diario del smartphone, permitiendo un agarre cómodo y seguro incluso durante periodos prolongados.

Privacy Display: protección de la pantalla desde cualquier ángulo

Una de las novedades más llamativas es la Privacy Display, tecnología que debuta en el Galaxy S26 Ultra y que mejora la privacidad del usuario sin necesidad de utilizar un protector de pantalla especial.

La pantalla mantiene una visualización clara y nítida desde el frente, mientras reduce significativamente la visibilidad desde los lados. De esta forma, el contenido del dispositivo permanece protegido frente a miradas cercanas en espacios públicos.

Samsung también integró esta función dentro de los accesos rápidos del sistema. Los usuarios pueden activar la Privacy Display con un doble toque en el botón lateral, lo que facilita su uso en situaciones cotidianas como el transporte público o ascensores concurridos.

Galaxy AI evoluciona con funciones más inteligentes y contextuales

La Galaxy AI vuelve a ser el eje central de la experiencia en la serie Galaxy S26. En esta generación, la inteligencia artificial ofrece una mayor comprensión del contexto del usuario, permitiendo anticipar necesidades y simplificar tareas cotidianas.

Una de las nuevas funciones es Now Nudge, diseñada para reducir la necesidad de cambiar entre aplicaciones.

Por ejemplo, si un amigo propone un plan en una app de mensajería, la IA puede consultar el calendario automáticamente, detectar conflictos y mostrar una sugerencia contextual en una ventana emergente.

Otra herramienta que evoluciona es Circle to Search, una función popular desde la serie Galaxy S24.

Ahora admite búsquedas multielemento, lo que permite rodear varios objetos en pantalla para obtener resultados más completos. Un ejemplo es identificar el atuendo de una celebridad y recibir sugerencias para recrear ese estilo.

La serie Galaxy S26 también amplía su ecosistema de IA con la integración de Bixby, Gemini y Perplexity, tres agentes capaces de interpretar comandos en lenguaje natural. Esto permite controlar el dispositivo sin conocer exactamente el nombre de cada configuración.

Por ejemplo, si un usuario dice “Siento los ojos cansados”, Bixby puede sugerir activar automáticamente el Protector de la Vista, evitando navegar manualmente por menús.

Cámara profesional impulsada por inteligencia artificial

La fotografía móvil también da un salto significativo en la serie Galaxy S26 gracias a la combinación de hardware avanzado y procesamiento con IA.

El Galaxy S26 Ultra integra una cámara gran angular de 200 megapíxeles, junto a un teleobjetivo de 50 MP que ofrece zoom óptico de 5x y zoom de calidad óptica de 10x.

A esto se suma una apertura más amplia que mejora la captura en entornos con poca iluminación.

La función Nightography mejorada permite capturar escenas nocturnas con mayor detalle y claridad. Incluso en entornos con iluminación tenue, las imágenes mantienen colores vivos y definición.

Samsung también extendió su ISP con inteligencia artificial a la cámara frontal. Esto permite capturar detalles precisos —como cabello o cejas— mientras mantiene tonos de piel naturales y equilibrados.

Edición inteligente y creatividad con Galaxy AI

Más allá de capturar imágenes, la serie Galaxy S26 busca potenciar la creatividad del usuario mediante herramientas de edición impulsadas por IA.

El Photo Assist mejorado permite eliminar objetos no deseados, reconstruir elementos o modificar escenas de forma natural.

Un ejemplo mostrado durante la demostración fue la restauración de un pastel al que le faltaba un trozo: la IA reconstruyó la imagen como si estuviera intacta.

Además, la herramienta puede cambiar el ambiente de una foto de día a noche o ajustar detalles de vestuario, facilitando ediciones rápidas sin conocimientos avanzados.

Por su parte, Creative Studio permite generar contenido creativo a partir de instrucciones simples. Con un comando como “dibújame un perro”, el sistema puede crear stickers personalizados, además de invitaciones, tarjetas de perfil o fondos de pantalla basados en el contexto de la imagen.

La tercera generación de teléfonos Galaxy con inteligencia artificial

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy S24, Samsung ha impulsado una nueva etapa en la industria móvil centrada en la integración profunda de inteligencia artificial.

Con la serie Galaxy S26, la compañía presenta su tercera generación de smartphones con Galaxy AI, diseñada para ofrecer experiencias más personalizadas, fluidas y contextuales.

Al combinar hardware de alto rendimiento con inteligencia artificial avanzada, Samsung busca abrir un nuevo capítulo en la evolución de los teléfonos inteligentes.