En un evento realizado de forma simultánea con el Galaxy Unpacked global desde San Francisco, Samsung Electronics presentó en Perú la esperada serie Galaxy S26, su renovada línea premium de smartphones que apuesta por una experiencia de inteligencia artificial contextual, segura y proactiva.

La marca refuerza así su liderazgo en el segmento de alta gama, integrando innovación, productividad y protección de datos en un verdadero AI Phone.

Los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra ya se encuentran en preventa en el país y estarán disponibles a partir del 6 de marzo, con beneficios exclusivos para los usuarios peruanos.

Galaxy AI: inteligencia artificial que entiende el contexto

La propuesta de la nueva serie se centra en Galaxy AI, un ecosistema de herramientas que opera en segundo plano y se adapta a las necesidades del usuario.

Lejos de ser una función aislada, la inteligencia artificial actúa de forma integral dentro del dispositivo, optimizando tareas cotidianas y reduciendo pasos innecesarios.

Entre sus principales atributos destacan los agentes de IA conversacionales, capaces de comprender el contexto, anticiparse a acciones y permitir la interacción mediante lenguaje natural.

Este enfoque convierte al smartphone en un asistente que acompaña al usuario en tiempo real, automatizando procesos y facilitando la multitarea.

Además, la serie potencia la productividad móvil, organizando información, gestionando recordatorios y mejorando la experiencia de uso en entornos personales y laborales.

Más privacidad y control en la experiencia móvil

Uno de los pilares clave del lanzamiento es la privacidad avanzada. La nueva generación Galaxy S26 incorpora herramientas que refuerzan la protección de la información personal y limitan la visibilidad de contenidos sensibles en espacios compartidos.

Destaca la innovadora pantalla de privacidad, diseñada para ofrecer mayor control sobre datos y aplicaciones frente a miradas de terceros.

Esta característica responde a una demanda creciente por dispositivos que integren seguridad sin sacrificar rendimiento ni experiencia de usuario.

Samsung consolida así su visión de una tecnología que trabaja de manera segura y transparente, permitiendo que la inteligencia artificial funcione de forma contextual sin comprometer la confidencialidad.

Cámara profesional y creatividad asistida por IA

La fotografía y el video continúan siendo protagonistas en la serie Galaxy S. En esta generación, la compañía incorpora un sistema de cámara líder en la industria, ahora con Nightography en grabación de video, elevando la captura en condiciones de baja iluminación.

La edición de fotos mediante prompts directamente desde la galería marca otro salto relevante.

Gracias a la creatividad asistida por IA, los usuarios pueden personalizar imágenes de manera intuitiva, simplificando procesos que antes requerían aplicaciones externas o conocimientos avanzados.

Esta combinación entre hardware avanzado y software inteligente fortalece la propuesta del Galaxy S26 como una herramienta versátil tanto para creadores de contenido como para usuarios cotidianos.

Preventa en Perú: beneficios exclusivos y financiamiento

Samsung Perú activó oficialmente la preventa de los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, ofreciendo ventajas atractivas para quienes deseen acceder anticipadamente a la nueva serie.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, los usuarios podrán obtener la versión de 512 GB con doble almacenamiento sin costo adicional, además de acceder a un reembolso de hasta S/ 3,180 a través del Plan Canje. La propuesta busca facilitar el salto hacia la nueva generación premium de la marca.

Asimismo, la compañía ofrece opciones de financiamiento de hasta 36 cuotas sin intereses con entidades financieras seleccionadas.

La compra puede realizarse mediante la web oficial de Samsung Perú y la App Samsung Shop, con entregas programadas desde el 6 de marzo.

Con esta presentación, Samsung reafirma su apuesta por integrar la inteligencia artificial en la vida cotidiana de forma tangible, segura y eficiente.

La serie Galaxy S26 representa una evolución donde la tecnología se anticipa, protege y potencia la creatividad, consolidando el concepto de un verdadero AI Phone para el mercado peruano.