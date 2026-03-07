Pocos días después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra diferentes puntos de Irán, se dispara el precio del petróleo y presiona el alza del dólar en el mercado.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en medio de los ataques vinculados a la campaña militar organizada entre Estados Unidos e Israel, el conflicto con Irán se intensificó a gran escala. Un enfrentamiento que hasta el momento involucra a 13 naciones y deja más 1200 muertos. Pero, ¿de qué manera esto impacta al resto del países?, existe un trasfondo y efectos económicos que serán analizados a continuación.

Rondas de conversaciones indirectas y causantes del conflicto

Semanas antes del primer ataque, Estados Unidos e Irán mantenían rondas de conversaciones diplomáticas en las que el gobierno estadounidense exigía el fin del programa nuclear iraní y de su desarrollo de misiles balísticos.

“ [Irán continua] desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, nuestras tropas estacionadas en el extranjero, y pronto podrían llegar a la patria estadounidense”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por medio de su cuenta de X.

Fotografía: Todo Noticias (TN Argentina).

Ante el desacuerdo, el gobierno de Donald Trump, en coordinación con Israel, desplegó fuerzas navales y aéreas. Amenazando con atacar instalaciones nucleares y militares iraníes, acciones que actualmente ya se llevan a cabo.

Estrecho de Ormuz y el alza del precio del petróleo

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con incendiar cualquier embarcación que cruce el Estrecho de Ormuz, siendo este el corredor por el que circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. Dicha decisión generó una fuerte especulación en la economía global, encadenando un cierre efectivo del estrecho.

Fotografía: Bloomberg.

Así, se generó una reducción significativa del tráfico en la zona y un aumento de la volatilidad en los contratos de petróleo, elevando la percepción de riesgo sobre el suministro energético. De acuerdo con Bloomberg, ocasionando que los precios del petróleo de referencia en Estados Unidos aumentaran a niveles que no se observaban desde julio de 2024.

Alza del precio del dólar

La incertidumbre provocada por la tensión geopolítica, así como el encarecimiento del petróleo, también está ocasionando que muchos inversionistas empiecen a refugiarse en el dólar. Lo que en Perú, se ha visto reflejado en un precio que alcanza su nivel más alto en cinco meses.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, hasta este viernes 06 de marzo el dólar siguió subiendo y cerró en S/. 3,481, a comparación del día anterior que cerró con S/. 3,450.

Especialistas afirman que, a medida que el conflicto en Medio Oriente se prolongue, es muy probable que la demanda del dólar aumente y se incremente en los próximos días.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Fotografía: RTVE.