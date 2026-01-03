El régimen de Nicolás Maduro confirmó este sábado que fue objeto de una “agresión militar” atribuida al Gobierno de Estados Unidos, con impactos en zonas civiles y militares de la ciudad de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El gobierno de dicho país calificó los hechos como de “extrema gravedad” y aseguró que representan una amenaza directa para la población y la estabilidad regional.

Según el comunicado oficial, las acciones denunciadas vulneran principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los artículos 1 y 2, relacionados con el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Señalamientos de violación al derecho internacional

El Gobierno venezolano sostiene que la presunta agresión compromete la paz y la seguridad internacional, con especial impacto en América Latina y el Caribe.

En el documento, se advierte que este tipo de acciones incrementa el riesgo para millones de personas y debilita los mecanismos multilaterales destinados a la resolución pacífica de conflictos.

Recursos estratégicos y tensiones geopolíticas

De acuerdo con la posición oficial, el objetivo del ataque estaría vinculado al control de recursos estratégicos venezolanos, especialmente petróleo y minerales, así como a la intención de forzar un quiebre del orden político interno.

El comunicado afirma que estos intentos no son nuevos y que han fracasado en el pasado.

En ese contexto, el Ejecutivo reiteró que Venezuela mantiene su postura de defensa de la independencia nacional, destacando más de doscientos años de vida republicana y el derecho del país a decidir su rumbo político sin injerencias externas.

Declaración del estado de conmoción exterior

Como respuesta a los hechos denunciados, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

La medida, según el Gobierno, tiene como objetivo proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado y aplicar lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Activación de la Defensa Integral

El comunicado también informa sobre la activación inmediata del Comando para la Defensa Integral de la Nación, así como de los órganos de dirección correspondientes en estados y municipios.

Estas instancias coordinarán las acciones institucionales ante el escenario descrito por las autoridades.

Derecho a la legítima defensa y llamado internacional

Finalmente, Venezuela señaló que, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa.

Además, hizo un llamado a gobiernos y pueblos de la región y del resto del mundo a pronunciarse y expresar solidaridad frente a lo ocurrido.