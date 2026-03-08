Cada 8 de marzo se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Ya sea una madre, una esposa, una hermana, un familiar o una amiga; todas merecen ser tratadas con respeto, amor, cariño pero sobre todo sin maltrato ni discriminación.

Por eso aquí tienes una lista de diez canciones inspiradas por mujeres o dedicadas a ellas:

1- Mujeres – Ricardo Arjona

Pocos artistas aciertan tanto cuando se lanzan al mercado por primera vez. Fue lo que hizo Arjona cuando presentó Mujeres. Marcó territorio con una oda a la mujer sin precedentes. El guatemalteco duda de la existencia de los hombres sin las mujeres, a las que declara una creación divina. En 3 minutos y 22 segundos, Arjona, acompañado por una guitarra acústica, deja claro que el resto de su carrera le cantará a la mujeres, su gran inspiración.

2- Ella – Bebé

Es una canción dedicada a las mujeres luchadoras pero sobre todo que apunta a la autoestima y llama a salir adelante a ellas, pese a lo difícil del camino. «Hoy vas a descubrir que el mundo es para ti, que nadie puede hacerte daño», dice la letra que denota la voluntad de salir adelante ante tantos momentos difíciles.

3- Mujeres – Silvio Rodríguez

El cantor cubano se estremece con un diferentes versiones de mujeres. El tema de Canción Protesta rinde un homenaje detallado a las mujeres con palabras que relatan sus experiencias diarias desde diferentes escenarios. Un tema conmovedor sin duda.

4- Mujer – Los Rancheros

Tema musical que sonó fuerte en los años 90 y trata de como un hombre recuerda a una mujer que lo sacó de los más hondo y la compara hasta con el paraíso. «Sin sentido fue mi vida

Hasta que te vi Iluminada en mil colores Parada frente a mi», dice la letra que además sugiere que el hombre enamorado piensa llegar con ella a la eternidad.

5- Sin bandera – Magia

Este dúo dedica enteramente su letra a las cualidades de la mujer, como madre, esposa, pareja o amiga. Su letra asegura que ellas pueden ser creadoras de paz, guerreras y con una sonrisa pueden sanar en segundos.

6 – La mujer que yo quiero – Joan Manuel Serrat

Serrat ofrece una visión simple en el momento de pensar en la mujer que se ama. Pocos esfuerzos tiene que hacer la musa del protagonista, que frase a frase revela un amor infinito en esta balada. No hay defectos, solo cualidades. Aquí la entrega es total. A este amor enceguecido, Serrat lo considera un amor de antes de la guerra. Musicalmente la sección de cuerdas es deliciosa, y el coro femenino no puede ser más acertado.

7- Sentirme Vivo – Gianmarco

El cantante peruano destaca las cualidades de una mujer que le permite estar vivo en la vida, pero a la vez se compromete a darle un homenaje y hacer de su vida lo mejor cada día. «Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga el sabor a tus labios. Silbaré, la canción del recuerdo en el dia y en la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel», dice la letra.

8- Y no me importa que digan, Alejandro Sanz

En esta lista no podía faltar el cantante español Alejandro Sanz quien si bien siempre dedica sus letras a las mujeres, está es su letra más profunda. «Cuando veo en esta puerta humanidad tantos crímenes sin nombre de sin vergüenza ni hablar me da vergüenza de ser un hombre», dice la letra.

9- El día de la mujer mundial – Andrés Calamaro

Aquí el poder de la mujer es relatado por un hombre desconsolado. Sin el amor de la mujer, el protagonista se ve derrotado una y otra vez. La canción es de Honestidad Brutal, un álbum de los mejores años del rockero argentino Andrés Calamaro. El tema parece una ironía, pero en realidad está en la misma línea del discurso de los más enamorados. Las mujeres tienen el control de la situación es el mensaje de fondo de Calamaro en esta estridente pieza.

10- Azuquita pa’l café – Gran Combo de Puerto Rico

Seguro la has bailado y el ritmo de esta canción no te permitió analizar la letra pero casi como Arjona, la orquesta puertorriqueña también recurre a la creación divina para explicar la mágica presencia de la mujer en el universo. Las mujeres son el dulce de la vida en esta pegajosa salsa. Ante ellas se rinde el más lindo y el mejor, así que no hay escape. En el soneo, la voz principal advierte que una vez se conquista una mujer lo mejor es cuidarla. El tema es puro Gran Combo, con los coros maravillosos de siempre y una letra divertida.