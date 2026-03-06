De cara a las Elecciones Generales 2026 en Perú, este espacio digital impulsa un simulador online de votación que permitirá a los ciudadanos familiarizarse con el proceso electoral antes de acudir a las urnas.

La herramienta digital busca que los electores comprendan cómo emitir su voto correctamente en unos comicios que marcarán un hito institucional: el retorno del Congreso bicameral tras más de tres décadas. Practica aquí:

A través de este simulador, los usuarios podrán recorrer paso a paso la experiencia de votación, conocer las cédulas electorales y reducir posibles errores al momento de sufragar.

Más de 27 millones de electores participarán en los comicios

Para estos comicios se proyecta que 27,301,313 ciudadanos integren el padrón electoral definitivo, lo que convertirá a este proceso en uno de los más grandes de la historia reciente del país.

Entre ellos destacan cerca de 2.5 millones de jóvenes que votarán por primera vez, un segmento clave que podría influir en el resultado electoral. Asimismo, más de 1.2 millones de peruanos residentes en el extranjero estarán habilitados para participar en la elección de las nuevas autoridades.

Según las autoridades electorales, el padrón aprobado es considerado uno de los más depurados del país, lo que busca fortalecer la transparencia y reducir el ausentismo durante la jornada electoral.

Un proceso histórico: regresa el Congreso bicameral

Las Elecciones Generales 2026 también serán recordadas por el regreso del sistema bicameral en el Congreso de la República, estructura que no se aplicaba en el país desde hace más de 30 años.

En total se elegirán 190 parlamentarios, distribuidos en dos cámaras:

130 diputados , elegidos por circunscripciones según población.

, elegidos por circunscripciones según población. 60 senadores, de los cuales 30 serán elegidos por un distrito electoral nacional único y 30 por distritos electorales regionales.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema es que el Senado no podrá ser disuelto por el Presidente de la República, incluso en caso de cierre de la Cámara de Diputados, lo que introduce un nuevo equilibrio institucional en el sistema político peruano.

Fechas clave del calendario electoral 2026

El proceso electoral avanza con un cronograma definido por las autoridades. Entre las fechas más importantes destacan:

12 de abril de 2026: primera vuelta de las Elecciones Generales.

primera vuelta de las Elecciones Generales. 7 de junio de 2026: eventual segunda vuelta presidencial.

eventual segunda vuelta presidencial. 13 de marzo de 2026: fecha límite para resolver tachas a candidaturas.

fecha límite para resolver tachas a candidaturas. 14 de marzo de 2026: inscripción definitiva de candidatos.

Estas etapas serán determinantes para consolidar la oferta electoral antes del inicio de la campaña en su fase final.

Herramientas digitales para los votantes

Además del simulador de votación, la ONPE ya habilitó su plataforma de Consulta Electoral, donde los ciudadanos pueden verificar con su DNI información clave para participar en la jornada electoral.

En este portal es posible conocer el local de votación asignado, el número de orden en la mesa y confirmar si se ha sido seleccionado como miembro de mesa.

Con la implementación de herramientas digitales como el simulador y los sistemas de consulta online, las autoridades buscan facilitar la participación ciudadana, mejorar la experiencia del elector y reforzar la confianza en el proceso democrático.