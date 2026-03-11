Samsung Electronics presentó una ambiciosa hoja de ruta para evolucionar su red global de manufactura hacia un modelo de “fábricas impulsadas por IA”, con el objetivo de alcanzar este estándar en todas sus operaciones antes de 2030.

La estrategia busca integrar inteligencia artificial en cada etapa de la cadena de producción, desde la logística de materiales y los procesos industriales hasta la inspección de calidad y el envío final de productos.

Este enfoque pretende consolidar un entorno de producción autónomo de nueva generación, donde los sistemas inteligentes analicen datos en tiempo real y optimicen automáticamente los procesos industriales para mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la calidad.

IA integrada en toda la cadena de fabricación

La estrategia de Samsung contempla una integración completa de IA industrial en la cadena de valor de manufactura.

Para ello, la empresa desplegará simulaciones basadas en gemelos digitales, que permitirán replicar virtualmente los procesos productivos y evaluar escenarios antes de su implementación en el entorno real.

Paralelamente, la compañía introducirá agentes de IA especializados capaces de gestionar áreas críticas como control de calidad, producción y logística.

Estos sistemas analizarán grandes volúmenes de datos para anticipar posibles fallas, optimizar los flujos de trabajo y validar operaciones antes de que se ejecuten en las líneas de producción.

Gracias a esta combinación de análisis avanzado de datos y automatización inteligente, Samsung busca elevar los estándares de eficiencia y consistencia en todas sus plantas de fabricación a nivel global.

Agentes de IA: el núcleo de la nueva manufactura

En el centro de esta transformación se encuentran los Agentes de IA, una tecnología presentada inicialmente en la serie Galaxy S26.

Estos agentes están diseñados para planificar, ejecutar y optimizar decisiones de manera autónoma, adaptándose a los objetivos y condiciones operativas en tiempo real.

Samsung aprovechará la experiencia acumulada en el desarrollo de inteligencia artificial para dispositivos móviles para trasladar estas capacidades al ámbito industrial.

De esta manera, los agentes inteligentes podrán coordinar mantenimiento predictivo, operaciones de reparación, gestión logística y control de procesos productivos.

El objetivo es crear un ecosistema de fabricación donde la IA no solo automatice tareas, sino que también tome decisiones informadas que mejoren continuamente el rendimiento de las plantas.

Robótica avanzada para acelerar la autonomía industrial

Como parte del proceso de evolución hacia una manufactura autónoma, Samsung planea incorporar progresivamente robótica humanoide y robots especializados en sus líneas de producción.

Entre los sistemas previstos se encuentran robots operativos, destinados a la gestión de líneas de producción y mantenimiento de instalaciones; robots logísticos, diseñados para el transporte autónomo de materiales; y robots de ensamblaje, enfocados en tareas de fabricación de alta precisión.

Además, en zonas industriales donde el acceso humano puede resultar complejo o peligroso, la empresa desplegará robots de seguridad ambiental conectados a gemelos digitales.

Estos dispositivos supervisarán las condiciones del entorno, identificarán riesgos potenciales y ejecutarán acciones preventivas para mejorar la seguridad en los sitios de trabajo.

Seguridad industrial y gestión inteligente de riesgos

La integración de IA en Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) también forma parte de la estrategia.

Samsung implementará sistemas capaces de detectar riesgos de manera anticipada mediante monitoreo automatizado y análisis predictivo, con el objetivo de fortalecer los estándares de seguridad en sus plantas.

Estos sistemas permitirán activar mecanismos de prevención antes de que ocurran incidentes, contribuyendo a crear entornos industriales más seguros y eficientes en todas sus instalaciones a nivel mundial.

Samsung presenta su visión de IA industrial en el MWC 2026

La compañía compartió su visión sobre manufactura basada en IA y gemelos digitales durante el MWC 2026 en Barcelona, donde mostró cómo estas tecnologías pueden mejorar la eficiencia operativa y la seguridad en entornos industriales reales.

Además, en el Samsung Mobile Business Summit (SMBS) —evento que este año celebró su décimo aniversario— la empresa presentó su estrategia de gobernanza para expandir la autonomía de la IA.

Este enfoque contempla integrar mecanismos de seguridad desde la fase de diseño para garantizar un desarrollo responsable y confiable de la inteligencia artificial industrial.

El SMBS es un encuentro privado dirigido a clientes y socios B2B, donde Samsung comparte su visión tecnológica, presenta innovaciones estratégicas y explora oportunidades de colaboración en diversos sectores industriales.