Ganadores de los Oscar 2026: ‘One Battle After Another’, ‘Sinners’ y ‘K-Pop Demon Hunters’ lideran la noche del cine

La ceremonia de los Oscar 2026 volvió a reunir a las figuras más influyentes del cine mundial en el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró lo mejor de la industria durante el último año.

Actores, directores y productores desfilaron por la gala en una noche marcada por premios históricos, discursos emotivos y una fuerte presencia de producciones que conquistaron tanto a la crítica como al público.

Entre los títulos más destacados de la velada se posicionó “One Battle After Another”, que logró imponerse en las categorías principales, mientras que “Sinners” también brilló con varios galardones importantes.

Además, la animación “K-Pop Demon Hunters” sorprendió al convertirse en una de las producciones más comentadas de la edición.

“One Battle After Another”, la gran ganadora de los Oscar 2026

La cinta “One Battle After Another” se consolidó como la gran protagonista de la noche al ganar el Oscar a Mejor Película. Su director, Paul Thomas Anderson, también fue reconocido con el premio a Mejor Dirección, reforzando el impacto de la producción en la temporada de premios.

La película sumó otros reconocimientos relevantes, incluyendo Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y el histórico premio a Mejor Casting, una categoría que debutó oficialmente en esta edición de los premios de la Academia.

Además, el actor Sean Penn recibió el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en esta misma producción, consolidando el dominio del filme durante la gala.

Michael B. Jordan accepting the Best Actor Oscar for his performance as the Smokestack twins in SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/0lCv9LM1fe — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Premios actorales: Michael B. Jordan y Jessie Buckley destacan

En las categorías interpretativas, la Academia reconoció el trabajo de Michael B. Jordan, quien obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en “Sinners”, una de las películas más elogiadas del año.

Por su parte, Jessie Buckley se llevó la estatuilla a Mejor Actriz gracias a su actuación en “Hamnet”, destacando entre una fuerte competencia.

El premio a Mejor Actriz de Reparto fue para Amy Madigan por su trabajo en “Weapons”, consolidando su interpretación como una de las más celebradas por la crítica.

KPOP DEMON HUNTERS wins the Oscar for Best Animated Feature. Congratulations to Maggie Kang, Chris Appelhans and Michelle L.M. Wong! #Oscars pic.twitter.com/snCgJSgepU — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Animación y música: el fenómeno de “K-Pop Demon Hunters”

Uno de los momentos más comentados de los Premios Oscar 2026 fue el triunfo de “K-Pop Demon Hunters”, conocida en español como “Las guerreras K-pop”, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación.

La producción también triunfó en la categoría de Mejor Canción Original con el tema “Golden”, compuesto por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park.

Estos reconocimientos consolidaron a la cinta como uno de los fenómenos culturales de la temporada cinematográfica.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2026

Mejor Película: One Battle After Another 🏆

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another 🏆

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet 🏆

Mejor Actor: Michael B. Jordan – Sinners 🏆

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan – Weapons 🏆

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – One Battle After Another 🏆

Mejor Película Internacional: Sentimental Value (Noruega) 🏆

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another 🏆

Mejor Guion Original: Ryan Coogler – Sinners 🏆

Mejor Fotografía: Autumn Durald – Sinners 🏆

Mejor Montaje: Andy Jurgensen – One Battle After Another 🏆

Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley – Frankenstein 🏆

Mejor Maquillaje y Peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey – Frankenstein 🏆

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson – Sinners 🏆

Mejor Canción Original: Golden – K-Pop Demon Hunters 🏆

Mejor Dirección de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau – Frankenstein 🏆

Mejor Sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta – F1 🏆

Mejores Efectos Visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash 🏆

Mejor Casting: Cassandra Kulukundis – One Battle After Another 🏆

Mejor Película de Animación: K-Pop Demon Hunters 🏆

Mejor Cortometraje Live-Action: Two People Exchanging Saliva 🏆

Mejor Corto de Animación: The Girl Who Cried Pearls 🏆

Mejor Corto Documental: All the Empty Rooms 🏆

Mejor Cortometraje Documental: The Singers 🏆