Con la participación de casi 300 delegaciones a nivel nacional para representar a sus respectivas regiones, el Pukllay 2026 se consolida como una de las festividades culturales más representativas del Perú.

Con sede en Andahuaylas y una duración de 3 días, este evento es considerado uno de los más importante de Apurímac, donde se difunden la música, el baile, la comida y la tradición de cada provincia.

Fotografía: Zusette Escudero.

Este evento consiste en una fiesta cultural que también funciona como una competencia de danzas entre delegaciones que representan a sus regiones, donde el ganador obtiene como premio la “Tinya de oro”.

Nuestra periodista Zusette Escudero estuvo presente en el Pukllay 2026 en representación de Periodismo en Línea.

Etapas principales y programación

El Pukllay 2026 inició con una fase preparatoria en los días previos a la celebración, durante la cual comunidades campesinas realizaron reuniones de planificación y ensayos, sin dejar de lado los rituales de agradecimiento por las cosechas.

Una vez iniciado el festival, se siguió la regla de “tres días para celebrar, jugar y conectar con la tradición”, por lo que el cronograma de actividades se desarrolló de la siguiente forma:

12 de marzo

Recepción de las delegaciones nacionales e internacionales en la Plaza de Armas de Andahuaylas. Horas después se dio inicio al certamen de belleza Miss Pukllay 2026.

13 de marzo

Gran Pasacalle Pukllay 2026, con la exhibición de comparsas en conjunto con sus vestimentas, danzas, e instrumentos típicos, dándose inicio en la Dirección Sub Regional Agraria, pasando por el estadio Los Chankas y culminando en la Plaza Mayor de Andahuaylas.

14 de marzo

XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú Pukllay 2026, donde a su vez se realizó el concurso entre distritos y regiones demostrando todo su talento y orgullo en el estadio Cuncataca.

Fotografía: Zusette Escudero.

Autoridades y representantes destacan el valor cultural del Pukllay

“Contamos con la participación de casi 300 delegaciones de todo el país. Estamos gustosos de recibir a todos, propios y extraños, en Andahuaylas. Muchos turistas han arribado, porque aquí está el verdadero epicentro del carnaval del Perú, y eso es lo que nos hace únicos”, señaló el Alcalde Provincial de Andahuaylas, Abel Cerna.

“Para nosotros, el pilar fundamental es la descentralización cultural e identidad regional. Se trata de visibilizar los bailes, las costumbres, la cultura, la historia que tienen nuestras regiones, porque nuestro país es pluricultural”, afirmó la Jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez.

“El Pukllay 2026 fomenta las diversas culturas andinas que son súper hermosas, así como las tradiciones que nunca debemos olvidar, que siempre deben seguir en pie y que nos invitan a amar a nuestro Perú”, destacó la Miss Pukllay 2026, Kaori Grandes.

Fotografía: Zusette Escudero.

Historia del Carnaval Originario del Perú

El Pukllay es una festividad que proviene de épocas preincaicas y surge como una forma de agradecimiento a la sagrada Pachamama y a los Apus por el ciclo agrícola que beneficia a las comunidades, así como una muestra de la espiritualidad que las representa.

Más allá de ser una celebración, el Carnaval Originario del Perú reafirma la cultura y la confraternidad entre los pueblos originarios del país y del exterior, promoviendo y manteniendo viva una tradición que forma parte de su historia.

Fotografía: Zusette Escudero.