La investigación por el accidente de tránsito que terminó con la muerte del vigilante Juan Martínez Torres dio un nuevo giro en La Libertad. El Ministerio Público solicitó la recalificación del caso de lesiones culposas a homicidio culposo, luego de confirmarse el fallecimiento de la víctima tras permanecer varios días internado en estado crítico.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó el requerimiento contra Maricsa Alfaro Cerna, de 32 años, quien es señalada de atropellar al trabajador de seguridad en Trujillo.

El vigilante murió después de permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, en la investigación seguida contra Maricsa Alfaro, quien ocasionó un accidente de tránsito que… pic.twitter.com/c4ier90C8D — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 9, 2026

Fiscalía pide prisión efectiva y millonaria reparación civil

El fiscal provincial Joan Balladares solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para la investigada.

Además, pidió que se imponga el pago de una reparación civil de 329 mil 280 soles a favor de los familiares de la víctima.

La Fiscalía también planteó la inhabilitación definitiva para conducir vehículos, argumentando la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica, medidas que fueron aceptadas por el Poder Judicial mientras avanzaban las diligencias preliminares.

Conductora tenía licencia vencida y dio positivo en dosaje etílico

Las investigaciones fiscales y policiales revelaron que Maricsa Alfaro Cerna manejaba con la licencia de conducir vencida desde 2022.

A ello se suma que el examen de dosaje etílico arrojó un resultado de 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

Debido a las restricciones judiciales impuestas, la investigada no puede abandonar la ciudad. La Policía Nacional mantiene vigilancia en su vivienda ubicada en la urbanización Las Palmas del Golf, cerca del lugar donde ocurrió el atropello.

El caso ha generado gran repercusión en Trujillo debido a las condiciones en las que se produjo el accidente y al desenlace fatal de la víctima.

Víctima sufrió graves fracturas y permaneció en UCI

De acuerdo con el reporte médico, Juan Martínez Torres sufrió fracturas múltiples en las costillas, pelvis y columna vertebral, lesiones que deterioraron progresivamente su estado de salud.

Los especialistas indicaron que el vigilante presentó muerte cerebral antes de sufrir un paro cardíaco que finalmente provocó su fallecimiento.

Su muerte llevó a la Fiscalía a modificar la tipificación penal y endurecer el pedido de sanción contra la conductora investigada.

El Ministerio Público sostuvo que continuará con las diligencias para esclarecer completamente las responsabilidades derivadas del accidente de tránsito ocurrido en La Libertad.