El Día de la Madre 2026 se perfila como una de las campañas comerciales más importantes para el retail peruano.

Las proyecciones estiman que las ventas del sector alcanzarían los S/ 4,756 millones, reflejando un crecimiento de 8.7% respecto al año anterior, impulsado principalmente por las celebraciones familiares en casa y el consumo enfocado en experiencias compartidas.

Cada vez más hogares peruanos optan por reuniones íntimas y prácticas, donde el ahorro, la comodidad y el valor emocional se convierten en factores clave al momento de organizar la celebración.

Esta tendencia también redefine los hábitos de compra, priorizando productos versátiles, promociones y alternativas que simplifiquen la preparación del día especial.

En ese contexto, Tottus fortalece su campaña “De mamá aprendí que lo puedo Tottus”, una propuesta que busca conectar con las costumbres familiares y destacar cómo las enseñanzas del hogar influyen en la manera de celebrar.

Desayunos sorpresa ganan protagonismo en el Día de la Madre

Uno de los momentos más valorados durante esta fecha es el desayuno especial para mamá. Por ello, la propuesta comercial incluye opciones listas para compartir desde las primeras horas del día, combinando practicidad y detalles emotivos.

Dentro de las alternativas destacan productos de panadería fresca, como mini croissants, donuts rellenos, churros y rejitas de sabores.

A ello se suman múltiples opciones de pastelería, entre ellas tortas de tres leches, cheesecake de maracuyá, carrot cake, brownies, cupcakes y pies frutales.

La categoría también incorpora cafés, chocolates y desayunos criollos preparados, facilitando que las familias puedan sorprender sin necesidad de realizar grandes preparaciones.

Esta tendencia responde a una búsqueda creciente por experiencias simples, pero significativas.

Almuerzos familiares impulsan compras de carnes, bebidas y platos preparados

El almuerzo continúa siendo el momento central de la celebración del Día de la Madre en Perú. En ese escenario, las familias priorizan productos que permitan compartir en casa sin complicaciones, pero manteniendo calidad y variedad.

Entre los productos con mayor demanda resaltan cortes de carne como panceta, churrasco, bife ancho, osobuco y colita de cuadril.

Además, aumentan las compras de bebidas como vinos, espumantes, cervezas y destilados para complementar las reuniones familiares.

También crece la preferencia por soluciones prácticas como pollo rostizado, pizzas y banquetes preparados, opciones que permiten optimizar tiempo y simplificar la organización del evento.

Regalos útiles y emocionales marcan tendencia este 2026

La campaña también evidencia un cambio en la elección de regalos. Las familias priorizan artículos funcionales que mantengan un componente emocional y de utilidad cotidiana.

En la categoría de belleza y cuidado personal destacan packs de marcas reconocidas, perfumería y accesorios. Mientras tanto, en menaje y hogar sobresalen sets de mugs, bowls decorativos, vasos y artículos de cocina.

Asimismo, los pequeños electrodomésticos continúan posicionándose entre las opciones más buscadas. Productos como cafeteras, licuadoras, sandwicheras, hervidoras y planchas para cabello mantienen alta demanda por su practicidad y utilidad diaria.

El vestuario también gana relevancia con prendas cómodas y funcionales como pijamas, batas, chompas, zapatillas y casacas.

Compras digitales y planificación impulsan la campaña comercial

Otro comportamiento que se consolida durante esta campaña es el crecimiento de las compras online. Muchos consumidores prefieren utilizar plataformas digitales como aplicaciones móviles y ecommerce para agilizar sus pedidos y evitar contratiempos de última hora.

Sin embargo, también se mantienen distintos perfiles de compradores: quienes planifican con anticipación, quienes realizan adquisiciones en los días previos y quienes resuelven sus compras el mismo Día de la Madre.

Frente a este panorama, especialistas recomiendan planificar con tiempo, combinar productos listos con preparaciones caseras y priorizar detalles con significado emocional para lograr una celebración más cercana y memorable.

“Hoy vemos que las familias buscan celebrar a mamá de una forma más cercana y significativa, priorizando momentos compartidos. En Tottus trabajamos para ofrecer opciones que se adapten a esos distintos momentos, facilitando la celebración sin dejar de lado el ahorro”, señaló Luciana Reátegui, gerente de marketing y comunicaciones de Tottus Perú.

De esta manera, la marca busca responder a las nuevas dinámicas de consumo, ofreciendo alternativas accesibles y flexibles para distintos estilos de vida y presupuestos familiares.