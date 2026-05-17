El fortalecimiento de la coordinación entre el sector público y privado será determinante para consolidar la presencia de la oferta agroexportadora peruana en Estados Unidos y ampliar su alcance hacia nuevos destinos internacionales.

Así lo afirmó el vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rafael del Campo Quintana, durante el taller “Las plagas y su importancia en el comercio agrícola”, organizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en el marco del Día Internacional de la Sanidad Vegetal.

El representante empresarial sostuvo que, pese a los desafíos comerciales y los aranceles aplicados por EE.UU., el Perú debe continuar reforzando su capacidad sanitaria, logística y comercial para mantener su competitividad internacional.

En ese sentido, destacó que la innovación y la implementación de protocolos fitosanitarios permitirán que más productos nacionales ingresen a mercados con altos estándares de exigencia.

Mayor articulación sanitaria abrirá nuevas oportunidades

Rafael del Campo señaló que el país necesita una estrategia conjunta más sólida para ampliar la presencia de los productos agrícolas peruanos en mercados de alto consumo.

“Debemos trabajar mucho más de cerca para implementar protocolos que nos permitan seguir llegando a mercados importantes como EE.UU., pero también a otros destinos que demandan una oferta cada vez más amplia y diversificada”, indicó.

El directivo resaltó que el trabajo técnico desarrollado por el Senasa ha sido clave para fortalecer la confianza internacional en los productos peruanos.

Además, recordó que los recientes avances sanitarios logrados con países como Japón y Singapur reflejan el posicionamiento que viene alcanzando el Perú en materia fitosanitaria.

Sin embargo, advirtió que cada nuevo acceso comercial implica mayores exigencias en aspectos como la trazabilidad, el control sanitario y la capacidad de respuesta frente a posibles riesgos agrícolas.

Perú avanza en nuevos accesos fitosanitarios

Durante el 2025, el Perú exportó 362 partidas agroindustriales a Estados Unidos. De ese total, solo dos superaron los US$ 1,000 millones, mientras que seis partidas registraron envíos entre US$ 100 millones y US$ 999 millones.

Asimismo, 38 productos alcanzaron montos entre US$ 10 millones y US$ 99 millones, y otras 74 partidas se ubicaron entre US$ 1 millón y US$ 9 millones.

En paralelo, el Senasa logró concretar el año pasado 23 accesos fitosanitarios en 14 mercados internacionales para 19 productos peruanos. Entre ellos destacaron la granada, espárrago, fresa, arándano, papa, pitahaya, café, cebolla y flores.

Actualmente, la entidad continúa gestionando nuevos accesos internacionales para diversos productos agrícolas peruanos.

Entre los principales procesos figuran el ingreso del aguaymanto a EE.UU.; la uva de mesa y naranja a Chile; arándano a Egipto; limón y arándano a Nueva Zelanda; limón y pitahaya a Argentina; chirimoya a Brasil; pitahaya a Bolivia; arándano y granada a Tailandia; granada y mango a Malasia; granada a Taiwán; y arándano a Vietnam.

Agroexportaciones peruanas mantienen crecimiento en EE.UU.

Las cifras del comercio exterior reflejan el dinamismo del sector. Según el reporte de ADEX Data Trade, las agroexportaciones peruanas hacia Estados Unidos sumaron US$ 1,109 millones 483 mil durante el primer trimestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 8% frente al mismo periodo del año anterior.

La agroindustria peruana concentró el 96% de los envíos, superando los US$ 1,061 millones, mientras que las exportaciones agrícolas primarias alcanzaron los US$ 48 millones, con incrementos de 6% y 81%, respectivamente.

La oferta exportable estuvo liderada por las uvas frescas, con US$ 427 millones 265 mil y una participación de 38.5% del total exportado. Le siguieron los arándanos, mangos, café sin descafeinar ni tostar y espárragos, consolidando el liderazgo del Perú como proveedor agrícola en el mercado estadounidense.

Regiones líderes en exportaciones agrícolas

Las regiones que encabezaron los envíos agrícolas peruanos hacia EE.UU. fueron Ica, La Libertad, Lima, Piura y Lambayeque.

Estas zonas concentran gran parte de la producción agroexportadora nacional y continúan fortaleciendo su presencia internacional gracias al crecimiento de la demanda y a la apertura de nuevos mercados.