La presencia de la artesanía peruana en Ambiente Frankfurt 2026, la feria internacional más relevante para productos del hogar, decoración y regalos, marcó un punto clave en la estrategia de internacionalización del sector.

Las empresas asociadas a la Asociación de Exportadores (ADEX) apuntan ahora a fortalecer su posicionamiento en mercados premium de Europa, Asia y Medio Oriente, donde crece la demanda por piezas artesanales exclusivas, sostenibles y con identidad cultural.

El evento se desarrolló del 6 al 10 de febrero en Frankfurt, Alemania, y congregó a más de 140 mil visitantes de 170 países, entre compradores especializados, diseñadores y distribuidores globales.

Diversificación hacia destinos de alto valor

Aunque Estados Unidos se mantuvo en el 2025 como el principal destino de la artesanía peruana, con envíos por US$ 24 millones y una participación del 61.4% del total exportado, los empresarios del sector buscan reducir la dependencia de ese mercado y ampliar su presencia internacional.

Canadá, Alemania, Suiza, Japón y Reino Unido también figuran entre los compradores relevantes. Sin embargo, la estrategia actual prioriza países con alta demanda por artículos de lujo, diseño y decoración premium.

En Europa resaltan Francia, Suiza y Reino Unido; en Asia, Japón, Singapur y Corea del Sur; mientras que en Medio Oriente destacan Emiratos Árabes Unidos y Qatar, impulsados por su industria hotelera de alta gama.

Estos destinos valoran la historia, autenticidad y exclusividad de las piezas hechas a mano, así como las propuestas sostenibles elaboradas con fibras naturales y bajo estándares de comercio justo.

Perú Home Luxury: vitrina de diseño y tradición

La participación nacional se realizó bajo el concepto ‘Perú Home Luxury’, una iniciativa conjunta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú y ADEX. Esta plataforma permitió exhibir una oferta diferenciada con fuerte identidad cultural y enfoque contemporáneo.

Las empresas asociadas presentes fueron Raymisa, Allpa, R. Berrocal, Textialpaca, Jireh El Único, Royal Knit y Sumaq Qara.

En la feria mostraron cerámica utilitaria y decorativa, incluyendo la reconocida cerámica de Chulucanas, además de textiles para el hogar como mantas y cojines, cestería artesanal y espejos.

Según el presidente del Comité de Artesanías de ADEX, Orlando Vásquez Buenaño, el mercado evidencia señales de recuperación tras un 2025 complejo por el contexto global. Destacó que Ambiente 2026 permitió generar nuevos contactos en destinos poco habituales como Sudáfrica y Canadá, así como fortalecer vínculos con compradores consolidados.

Tendencias: sostenibilidad y diseño contemporáneo

Durante la feria se identificaron tendencias claras que marcan el rumbo del sector. Predominaron los patrones en tonos naturales y cálidos, la preferencia por materiales orgánicos y la reinterpretación de técnicas tradicionales bajo un enfoque moderno.

Más del 24% de la oferta exportable de artesanía peruana incorpora alpaca, un material sostenible, versátil y de alta calidad que continúa ganando protagonismo en el mercado internacional. Este insumo no solo aporta valor agregado, sino que conecta con consumidores que priorizan la trazabilidad y el impacto social positivo.

Exportaciones con leve ajuste en 2025

En el 2025, las exportaciones de artesanía peruana sumaron US$ 39 millones 199 mil, lo que representó una ligera contracción de -0.8% frente al 2024 (US$ 39 millones 512 mil), según la Gerencia de Manufacturas de ADEX.

Entre las partidas más relevantes destacaron los juguetes que representan animales o seres no humanos (US$ 4 millones 715 mil), los suéteres de punto de lanas o pelos finos (US$ 4 millones 142 mil), los suéteres de punto de algodón (US$ 3 millones 407 mil), las estatuillas y artículos de cerámica para adorno (US$ 2 millones 260 mil) y los cardiganes de punto de lanas o pelos finos (US$ 2 millones 218 mil).

La participación en Ambiente Frankfurt 2026 refuerza la estrategia de diversificación y posicionamiento de la artesanía peruana en mercados premium, donde el valor diferencial radica en la combinación de tradición, diseño contemporáneo y sostenibilidad.