La emoción del fútbol vuelve a reunir a miles de familias peruanas frente al televisor. En un contexto donde los encuentros deportivos generan gran expectativa, la tecnología se convierte en una aliada para disfrutar cada jugada con una calidad visual y sonora cada vez más cercana a la experiencia de un estadio.

Actualmente, la experiencia de ver un partido ya no depende únicamente del tamaño de la pantalla. Factores como el contraste, la fluidez de imagen, el HDR avanzado y el sonido envolvente tienen un papel determinante para seguir cada acción con precisión.

En ese escenario, Xiaomi destaca tres tecnologías presentes en su nueva Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 que buscan elevar la forma de vivir el fútbol desde el hogar.

Contraste avanzado para seguir cada detalle del partido

Uno de los aspectos más valorados durante las transmisiones deportivas es la capacidad del televisor para mostrar imágenes nítidas en diferentes condiciones de iluminación.

La tecnología QD-Mini LED incorporada en la Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 permite un control más preciso de la luz gracias a sus hasta 880 zonas de atenuación local y un brillo máximo de hasta 1200 nits.

Esto favorece la reproducción de negros más profundos, colores intensos y una mejor diferenciación entre luces y sombras, aspectos especialmente útiles para apreciar movimientos rápidos, detalles del campo de juego y acciones clave del encuentro.

Además, la integración de tecnología de puntos cuánticos permite cubrir el 94% del espacio de color DCI-P3 y reproducir más de 1.070 millones de colores, ofreciendo imágenes más realistas y con mayor riqueza visual.

Mayor fluidez para no perder ninguna jugada decisiva

En deportes como el fútbol, donde cada segundo puede definir el resultado de un partido, la fluidez de la imagen resulta fundamental.

Por ello, la Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 incorpora una frecuencia de actualización nativa de 144 Hz, complementada con Game Boost de hasta 288 Hz, compatibilidad con VRR (Variable Refresh Rate) y tecnología MEMC 4K 120 Hz.

Estas características ayudan a reducir el desenfoque durante movimientos rápidos y permiten una visualización más estable en repeticiones, cambios de dirección o jugadas de alta velocidad. Como resultado, los espectadores pueden seguir la acción con mayor claridad y precisión.

Sonido e imagen para una experiencia más cercana al estadio

La experiencia futbolística también depende de la calidad del audio. Escuchar con claridad la narración, los cánticos y el ambiente del estadio contribuye a generar una sensación más inmersiva.

Para ello, la Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 integra tecnologías como Dolby Vision®, HDR10+, HLG y Filmmaker Mode, junto con sistemas de audio Dolby Atmos® y DTS:X.

A esto se suma la optimización Xiaomi Sound, diseñada para ofrecer una reproducción más clara y envolvente.

Gracias a esta combinación, los usuarios pueden disfrutar una experiencia audiovisual que busca acercar la intensidad de cada encuentro deportivo al entorno del hogar.

Un televisor pensado más allá del deporte

Si bien estas tecnologías resultan especialmente atractivas para seguir eventos deportivos, también aportan valor en otros escenarios de entretenimiento.

La Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 incorpora un procesador de alto rendimiento con funciones de inteligencia artificial, capaz de optimizar automáticamente parámetros de imagen y sonido según el contenido reproducido.

Asimismo, cuenta con conectividad Wi-Fi 6 y compatibilidad con asistentes inteligentes, facilitando la integración con dispositivos conectados dentro del hogar. Esto permite disfrutar de películas, videojuegos, plataformas de streaming y transmisiones en vivo con una experiencia visual más completa.

La evolución del entretenimiento en casa

La constante innovación en el sector de los televisores está transformando la manera en que las personas viven los eventos deportivos.

Tecnologías como Mini LED, las altas tasas de refresco, los sistemas de HDR avanzado y el audio envolvente están redefiniendo la experiencia de ver fútbol desde casa, ofreciendo un nivel de inmersión cada vez más cercano al que se vive en una tribuna.

Precio y disponibilidad

La Serie Xiaomi TV S Mini LED 2026 está disponible en tamaños de 55, 65, 85 y 98 pulgadas. Los interesados pueden encontrar más información en mi.com/pe, así como en las Xiaomi Stores y distribuidores autorizados del país.