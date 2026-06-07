Miles de electores que participan en la segunda vuelta electoral pueden conocer en tiempo real el estado de su mesa de votación gracias a una plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La herramienta permite confirmar si la mesa ya fue instalada y revisar información clave antes de acudir al local asignado.

En esta jornada electoral, los peruanos están convocados a elegir entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Por ello, contar con información actualizada sobre el proceso puede facilitar una participación más informada y ordenada.

Cómo verificar si tu mesa de sufragio ya fue instalada

El JNE ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal https://fiscalizacionelectoral.jne.gob.pe/, donde se puede consultar el estado de las mesas de votación en todo el país.

Al ingresar, los usuarios encontrarán un mapa interactivo que muestra la situación de las mesas instaladas a nivel nacional.

Además, existe un panel con filtros que permite realizar búsquedas específicas por ubicación geográfica.

Para acceder a la información, es necesario seleccionar el departamento, la provincia y el distrito correspondientes.

Luego, se debe elegir el centro educativo o local de votación asignado para identificar la mesa respectiva.

Información disponible en tiempo real

La plataforma no solo informa si una mesa fue instalada, sino que también ofrece datos relevantes para los electores y organizaciones políticas.

Entre los detalles disponibles figuran la hora de instalación de la mesa, la relación de personeros acreditados y otros datos vinculados al desarrollo de la jornada electoral. Esta información es actualizada conforme avanza el proceso de votación.

Una herramienta para fortalecer la transparencia electoral

El sistema implementado por el JNE busca brindar mayor transparencia y seguimiento ciudadano durante las elecciones.

Gracias a esta herramienta, los votantes pueden conocer el estado de su mesa antes de dirigirse a sufragar y verificar que el proceso se desarrolla de acuerdo con lo previsto.

Asimismo, la consulta pública permite observar el avance de la instalación de mesas en diferentes regiones del país, contribuyendo a una mejor comprensión del desarrollo de la jornada electoral.

Qué debes revisar antes de salir a votar

Antes de acudir a tu local de votación, es recomendable confirmar que tu mesa se encuentra operativa y verificar la información disponible en la plataforma oficial.

Esto puede ayudar a evitar contratiempos y ofrecer una visión más clara sobre el avance del proceso electoral en tu zona.

La consulta es gratuita y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que facilita el seguimiento de la jornada desde cualquier punto del país.

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