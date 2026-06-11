La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene la actualización permanente de los resultados de la segunda vuelta presidencial, un proceso que enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

Resultados en tiempo real aquí

A través de la plataforma oficial de la ONPE, los ciudadanos pueden consultar en tiempo real el avance del procesamiento de actas y conocer los resultados oficiales por regiones, provincias, distritos y también del voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

La ciudadanía puede acceder al portal habilitado por la ONPE para seguir el desarrollo del escrutinio de la segunda elección presidencial. En este sitio se publican los datos oficiales conforme avanza el procesamiento de las actas electorales.

Además de los porcentajes de votación de cada candidato, la plataforma permite revisar información detallada sobre las mesas de sufragio, las actas contabilizadas y aquellas que presentan observaciones pendientes de resolución.

Un conteo ajustado con más del 97% de actas procesadas

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, al 98.215% de actas escrutadas, la diferencia entre ambos postulantes se mantenía extremadamente estrecha.

En ese momento del procesamiento oficial, Keiko Fujimori alcanzaba el 50.002%, mientras Roberto Sánchez registraba el 49.998% de los votos válidos, mientras que , reflejando una de las definiciones presidenciales más reñidas de los últimos años.

Las cifras corresponden a las actas que no presentaron observaciones durante la jornada electoral. Paralelamente, los organismos electorales continúan revisando las actas observadas para completar el cómputo total.

El voto de los peruanos en el extranjero ya fue escrutado al 100%

La jornada electoral en el exterior concluyó con normalidad gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares desplegadas en distintos países.

Según la información oficial, se completó el escrutinio del 100% de las 2,506 mesas de sufragio instaladas fuera del país, sin reportarse incidentes relevantes durante el proceso.

Asimismo, el material electoral comenzó a ser trasladado al Perú para su entrega a la ONPE, cumpliendo los procedimientos establecidos por la normativa electoral vigente.

Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados a votar

La segunda vuelta presidencial movilizó a más de 27 millones de electores en todo el territorio nacional y en diversas ciudades del extranjero.

Para el desarrollo de la jornada se instalaron aproximadamente 92,000 mesas de sufragio en el Perú y cerca de 2,000 mesas adicionales en otros países, permitiendo que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto.

El horario oficial de votación concluyó a las 17:00 horas del 7 de junio, dando paso al proceso de escrutinio y transmisión de resultados que continúa siendo supervisado por las autoridades electorales.

Ausentismo y trámites de dispensa

Mientras avanza el conteo oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que continúa recibiendo solicitudes de dispensa y justificación para quienes no acudieron a votar.

Durante la primera vuelta electoral, más de 7 millones de ciudadanos no participaron en los comicios a nivel nacional. Sin embargo, las cifras definitivas de ausentismo correspondientes a esta segunda vuelta serán determinadas una vez que la ONPE concluya el procesamiento total de las actas.

Las solicitudes pueden presentarse principalmente de manera virtual y, en casos excepcionales, mediante atención presencial, según precisó el organismo electoral.

Cifra clave

92,000 mesas de sufragio fueron instaladas en todo el país para la segunda vuelta presidencial.

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