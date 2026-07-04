La selección de Paraguay afronta uno de los compromisos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Francia por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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La Albirroja busca mantener vivo su sueño mundialista frente a uno de los favoritos del torneo, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega con la confianza fortalecida tras eliminar a Alemania en una intensa definición por penales.

Ese resultado confirmó el crecimiento competitivo del equipo paraguayo, que ha basado su campaña en la solidez defensiva, la disciplina táctica y el compromiso colectivo.

Enfrente estará una Francia repleta de figuras internacionales, encabezada por Kylian Mbappé, que intentará imponer su jerarquía para avanzar a los cuartos de final. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario que recibirá uno de los cruces más atractivos de esta fase eliminatoria.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO por TV y online?

Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante diferentes señales de televisión y plataformas digitales autorizadas para la cobertura oficial del Mundial 2026.

Las opciones disponibles son:

Trece (Canal 13)

GEN

Unicanal

POPU TV

Quienes prefieran verlo por internet también podrán acceder a la plataforma digital de Trece, compatible con distintos dispositivos.

Cómo ver Trece (Canal 13) EN VIVO por streaming

Además de la señal abierta, Trece (Canal 13) ofrece su programación mediante sus canales digitales, permitiendo seguir el partido desde prácticamente cualquier lugar.

La transmisión puede visualizarse desde:

Teléfonos móviles

Computadoras

Tablets

Smart TV

Navegadores web

De esta manera, los aficionados tendrán alternativas para seguir cada jugada del encuentro tanto desde casa como mientras se desplazan.

Paraguay busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026

La clasificación conseguida frente a Alemania cambió el panorama para la Albirroja, que ahora afronta esta instancia con la convicción de competir frente a cualquier rival. El trabajo realizado por Gustavo Alfaro ha permitido consolidar un equipo ordenado, competitivo y capaz de adaptarse a diferentes escenarios de juego.

Aunque Francia parte como favorita por la calidad de su plantel y la experiencia internacional de sus futbolistas, Paraguay ya demostró durante el torneo que puede desafiar los pronósticos cuando mantiene su identidad futbolística y aprovecha sus oportunidades.

Una eventual clasificación colocaría nuevamente a la selección paraguaya entre las mejores del campeonato y consolidaría una campaña que ya ha devuelto la ilusión a toda su afición.

Horario y transmisión de Paraguay vs. Francia

Dato Información Partido Paraguay vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Hora 18:00 (hora de Asunción) TV Trece (Canal 13), GEN, Unicanal y POPU TV Streaming Plataforma digital de Trece Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Análisis previo del partido

La gran fortaleza de Paraguay en este Mundial ha sido su capacidad para competir con inteligencia táctica y mantener el equilibrio durante los momentos de mayor presión. Frente a Francia, el desafío será sostener ese orden defensivo y aprovechar cada transición ofensiva para sorprender a un rival con enorme poder de ataque.

El favoritismo recae sobre el conjunto europeo, pero los partidos de eliminación directa suelen ofrecer escenarios imprevisibles. La victoria paraguaya frente a Alemania dejó claro que la Albirroja posee argumentos para competir hasta el final y mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en la Copa del Mundo.