¡Sufrió pero clasificó! La selección de Argentina ya está en octavos de final al vencer 3-2 a Cabo Verde, en un partido lleno de emoción y de goles.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni demuestra que tiene estrellas como Lionel Messi que lograron emparejar el partido, frente a un equipo africano que luchó en el campo.

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