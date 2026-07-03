Argentina clasificó a octavos de final al vencer a Cabo Verde
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¡Sufrió pero clasificó! La selección de Argentina ya está en octavos de final al vencer 3-2 a Cabo Verde, en un partido lleno de emoción y de goles.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni demuestra que tiene estrellas como Lionel Messi que lograron emparejar el partido, frente a un equipo africano que luchó en el campo.

«La Danza de Los Mirlos» sonó tras el segundo gol de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial FIFA 2026
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