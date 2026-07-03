La clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial FIFA 2026 dejó un momento que trascendió lo futbolístico. Tras el segundo gol de la Albiceleste frente a Cabo Verde, el Hard Rock Stadium de Miami se llenó con los acordes de «La Danza de Los Mirlos», uno de los temas más representativos de la cumbia amazónica peruana.

La elección musical llamó la atención de los miles de asistentes y de quienes seguían el partido por televisión, convirtiendo la celebración en un instante que mezcló deporte y cultura latinoamericana.

La celebración del gol tuvo sello peruano

El momento se produjo cuando Lisandro Martínez marcó el segundo tanto argentino en el minuto 92, durante el inicio del tiempo suplementario. Mientras los jugadores celebraban una anotación decisiva para el desarrollo del encuentro, los parlantes del estadio reprodujeron «La Danza de Los Mirlos», generando un ambiente festivo entre los aficionados presentes.

La canción acompañó durante algunos minutos los festejos del equipo liderado por Lionel Scaloni, en una escena que rápidamente despertó comentarios entre los seguidores del Mundial.

Los Mirlos vuelven a sonar en un escenario internacional

La presencia de Los Mirlos en un evento de alcance mundial refleja la proyección internacional que ha alcanzado la agrupación peruana a lo largo de los años. Su estilo, caracterizado por la cumbia amazónica y sonidos psicodélicos, ha logrado trascender fronteras y formar parte de festivales, producciones audiovisuales y eventos deportivos.

La utilización de «La Danza de Los Mirlos» durante un partido mundialista volvió a poner en vitrina una de las composiciones más reconocidas del repertorio del grupo peruano.

Argentina selló su clasificación con una celebración inolvidable

Más allá del resultado deportivo, el encuentro dejó una imagen que unió el fútbol con la música latinoamericana. El segundo gol de Argentina no solo acercó al vigente campeón a la siguiente fase del torneo, sino que también estuvo acompañado por un tema ampliamente conocido en diferentes países de la región.

El ambiente generado en el estadio convirtió ese instante en uno de los momentos más llamativos del partido, donde la emoción por la clasificación se combinó con un clásico de la música peruana que volvió a sonar ante una audiencia internacional.