El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó en las últimas horas una serie de sismos en distintas regiones del país, con eventos percibidos en zonas como Ica, Pasco, Piura, Tumbes y otras localidades.

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Ante estos movimientos telúricos, la entidad recordó a la ciudadanía la necesidad de mantener actualizados sus planes de emergencia y reforzar las medidas de preparación frente a un eventual evento de mayor magnitud.

La constante actividad sísmica que registra el territorio nacional responde a las características geológicas del Perú, considerado uno de los países con mayor dinamismo tectónico de Sudamérica debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Qué es un sismo y por qué ocurre?

Un sismo es una vibración repentina de la superficie terrestre generada por la liberación de energía acumulada en el interior del planeta.

Este fenómeno suele originarse cuando grandes bloques de roca se desplazan a lo largo de una falla geológica o por la interacción de las placas tectónicas.

De acuerdo con las explicaciones del IGP, los movimientos sísmicos pueden producirse por diversos factores. Entre los más comunes se encuentran la formación y reactivación de fallas geológicas, la actividad volcánica y el desplazamiento de placas tectónicas.

También existen causas menos frecuentes, como ciertas actividades humanas relacionadas con la minería, grandes embalses o pruebas especiales que alteran las condiciones geológicas.

Comprender el origen de estos fenómenos permite entender por qué los temblores en Perú son recurrentes y forman parte de la dinámica natural del territorio.

Perú y su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico

La elevada frecuencia de sismos en Perú está estrechamente vinculada a su posición geográfica.

El país se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra una gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas que ocurren en el mundo.

En esta zona interactúan la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera se desplaza lentamente por debajo de la segunda mediante un proceso denominado subducción, fenómeno que ha moldeado el relieve andino durante millones de años.

Esta interacción geológica no solo permitió la formación de la Cordillera de los Andes, sino que también genera una acumulación constante de energía que eventualmente se libera en forma de movimientos sísmicos.

La interacción de placas genera los terremotos más intensos

Los especialistas coinciden en que los terremotos de mayor magnitud registrados en el país están asociados a la fricción permanente entre las placas tectónicas.

Cuando la presión acumulada supera la resistencia de las rocas, la energía se libera mediante ondas sísmicas que se propagan a grandes distancias.

Dependiendo de la magnitud y profundidad del evento, estas vibraciones pueden sentirse en ciudades alejadas del epicentro.

Por esta razón, los sismos de subducción son considerados entre los más relevantes desde el punto de vista geológico y de gestión del riesgo, ya que pueden afectar amplias zonas del territorio nacional.

La Cordillera de los Andes también influye en la actividad sísmica

Además de la interacción entre placas, la evolución geológica de la Cordillera de los Andes genera movimientos sísmicos propios.

Aunque muchos de estos eventos suelen presentar magnitudes moderadas, pueden ocasionar impactos importantes cuando ocurren cerca de centros urbanos o poblaciones vulnerables.

Los estudios geofísicos también señalan que la Placa de Nazca continúa descendiendo bajo el continente a profundidades considerables.

En algunos sectores de la Amazonía peruana, como el entorno de Pucallpa, esta placa puede encontrarse a más de 100 kilómetros de profundidad, dando origen a sismos que se perciben en extensas áreas del país.

Preparación y prevención ante un sismo

Frente a la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos, el IGP recomienda fortalecer la cultura de prevención mediante acciones concretas dentro del hogar y la comunidad.

Entre las principales recomendaciones destacan identificar zonas seguras, establecer rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y participar activamente en simulacros organizados por las autoridades.

La preparación previa continúa siendo una de las medidas más eficaces para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto de gran magnitud.

Números de emergencia en Perú

Policía Nacional: 105

105 Bomberos: 116

116 Defensa Civil: 115

115 Policía de Carreteras: 110

110 Infosalud: 113

113 EsSalud COVID-19: 107

107 Línea contra la violencia familiar: 100

100 Atención EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)

411 8000 (opción 6) Cruz Roja Peruana: 266 0481